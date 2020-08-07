Эксперт сети « Сбербанк Первый» Игорь Шибанов заявил, что курс доллара в августе будет оставаться в коридоре 73-75 рублей.

Как сообщал «Рамблер», 6 августа на Московской бирже рубль начал слабеть после недолгого укрепления. Курс доллара поднялся до 73,37 рубля (рост на 48,75 копейки), а евро подорожал на 54,75 копейки, до 86,99 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объяснили падение рубля негативной динамикой валют развивающихся рынков (валюты отреагировали на падение турецкой лиры из-за роста случаев коронавируса в стране). Кроме того, на курсы повлияло снижение интереса инвесторов к риску и отсутствие новых мер поддержки американской экономики.

Шибанов назвал границы в 73-75 рублей «вполне адекватными» для российской валюты в августе. По его словам, на курс российской валюты, среди прочего, влияет политика Центробанка , для которого экономика сейчас важнее курса рубля.

Аналитик отметил, что август — это «проклятый» месяц, который стал финансовым суеверием. В это время спрос на валюту в России всегда повышен и со стороны компаний, и со стороны граждан.