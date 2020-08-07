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Курс доллара: наступил «проклятый» для рубля месяц 

Мария Иванова и ещё 1 2 часа назад
Эксперт сети «Сбербанк Первый» Игорь Шибанов заявил, что курс доллара в августе будет оставаться в коридоре 73-75 рублей.
Как сообщал «Рамблер», 6 августа на Московской бирже рубль начал слабеть после недолгого укрепления. Курс доллара поднялся до 73,37 рубля (рост на 48,75 копейки), а евро подорожал на 54,75 копейки, до 86,99 рубля.
Проверьте курс доллара онлайн на «Рамблер/финансах».
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объяснили падение рубля негативной динамикой валют развивающихся рынков (валюты отреагировали на падение турецкой лиры из-за роста случаев коронавируса в стране). Кроме того, на курсы повлияло снижение интереса инвесторов к риску и отсутствие новых мер поддержки американской экономики.
Шибанов назвал границы в 73-75 рублей «вполне адекватными» для российской валюты в августе. По его словам, на курс российской валюты, среди прочего, влияет политика Центробанка, для которого экономика сейчас важнее курса рубля.
Аналитик отметил, что август — это «проклятый» месяц, который стал финансовым суеверием. В это время спрос на валюту в России всегда повышен и со стороны компаний, и со стороны граждан.
Комментарии 5
Экономика , Видео , Игорь Шибанов , Сбербанк России , Московская биржа , Центральный банк России , Интерфакс
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