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Россия и Китай отказываются от доллара 

Артём Кульша 30 минут назад
Россия и Китай снизили использование доллара США в сделках друг с другом вдвое за пять лет. Об этом сообщает Stratfor.
В 2015 году, как сообщал «Рамблер», около 90% двусторонних сделок между Россией и Китаем осуществлялись в долларах. В первом квартале 2020-го в американской валюте были осуществлены 46% сделок между ними. Согласно версии Stratfor, Москва и Пекин снизили использование доллара в сделках друг с другом в попытке избежать наложения Соединенными Штатами Америки вторичных санкций
Также издание назвало Россию и Китай геополитическими врагами США, заявило об их заинтересованности в снижении доминирования американской валюты на мировых рынках и выразило уверенность, что даже их полный переход на другие валюты во взаиморасчетах станет очень небольшим шагом в этом направлении.

«Свыше 93% мировой торговли сейчас осуществляется в долларах или евро. Двусторонний товарооборот России и Китая в 2019 году составил около 109 миллиардов долларов, общий объем мировой торговли — около 19 триллионов долларов», — отметило Stratfor.

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Экономика , Видео , Stratfor
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