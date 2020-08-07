Россия и Китай снизили использование доллара США в сделках друг с другом вдвое за пять лет. Об этом сообщает Stratfor.

В 2015 году, как сообщал «Рамблер», около 90% двусторонних сделок между Россией и Китаем осуществлялись в долларах. В первом квартале 2020-го в американской валюте были осуществлены 46% сделок между ними. Согласно версии Stratfor, Москва и Пекин снизили использование доллара в сделках друг с другом в попытке избежать наложения Соединенными Штатами Америки вторичных санкций

Также издание назвало Россию и Китай геополитическими врагами США, заявило об их заинтересованности в снижении доминирования американской валюты на мировых рынках и выразило уверенность, что даже их полный переход на другие валюты во взаиморасчетах станет очень небольшим шагом в этом направлении.