«Экономика достигла дна где-то, наверное, в мае», — рассказал он.

По словам Тремасова, в июне экономика начала восстанавливаться, но этот процесс носит очень неоднородный характер — в первую очередь восстанавливается потребительский спрос. Он объяснил это тем, что за время карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 накопился отложенный спрос, а выплаты из бюджета в адрес домохозяйств компенсировали около половины снизившихся доходов во втором квартале 2020 года.

«И, конечно, играет роль сохранение ограничений по международному туризму», — добавил Тремасов.

Он объяснил это тем, что деньги, которые, будь ограничения отменены, россияне потратили бы за границей, сейчас остаются внутри страны. При этом директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ высказал мнение, что упомянутые им факторы будут исчерпаны в ближайшие месяцы, но в 2021 году поддержку экономике начнет оказывать смягчение денежно-кредитной политики, которая может быть стать еще мягче.