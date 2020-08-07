Бывший соперник Дональда Трампа на выборах президента США сенатор Берни Сандерс подготовил законопроект, направленный против самых состоятельных людей страны, пишет CNBC. Инициативу 78-летнего политика можно сравнить с раскулачиванием в Советской России.

Документ получил название «Закон, чтобы заставить миллиардеров платить» (Make Billionaires Pay Act). Соавторами Сандерса выступили еще два сенатора от Демократической партии : Эд Марки и Кирстен Гиллибранд.

В случае принятия в США будет введен единовременный налог на прирост капитала с 18 марта 2020 года по 1 января 2021-го по ставке 60 процентов. Таким образом, авторы собираются пополнить бюджет за счет стремительного роста фондового рынка на фоне пандемии коронавируса, который многие экономисты называли необъяснимым.

Мера преподносится как единовременная и одноразовая. О повторном применении подобных налогов в дальнейшем в законопроекте не говорится. Планируется, что собранные средства пойдут на оплату медицинских расходов американцев в течение следующего года.