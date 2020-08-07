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Бывший соперник Трампа захотел «раскулачить» американских миллиардеров 

Lenta.ru 1 час назад
Бывший соперник Дональда Трампа на выборах президента США сенатор Берни Сандерс подготовил законопроект, направленный против самых состоятельных людей страны, пишет CNBC. Инициативу 78-летнего политика можно сравнить с раскулачиванием в Советской России.
Документ получил название «Закон, чтобы заставить миллиардеров платить» (Make Billionaires Pay Act). Соавторами Сандерса выступили еще два сенатора от Демократической партии: Эд Марки и Кирстен Гиллибранд.
В случае принятия в США будет введен единовременный налог на прирост капитала с 18 марта 2020 года по 1 января 2021-го по ставке 60 процентов. Таким образом, авторы собираются пополнить бюджет за счет стремительного роста фондового рынка на фоне пандемии коронавируса, который многие экономисты называли необъяснимым.
Если инициатива будет реализована, наиболее состоятельные американцы вынуждены будут заплатить десятки миллиардов долларов. Платеж основателя Amazon и самого богатого человека мира Джеффа Безоса составит 42,8 миллиарда долларов, главы Tesla и SpaceX Илона Маска — 27,5 миллиарда, основателя Facebook Марка Цукерберга — 22,8 миллиарда.
Мера преподносится как единовременная и одноразовая. О повторном применении подобных налогов в дальнейшем в законопроекте не говорится. Планируется, что собранные средства пойдут на оплату медицинских расходов американцев в течение следующего года.
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Комментарии 18
Экономика , Видео , Компании , Джефф Безос , Марк Цукерберг , Дональд Трамп , Берни Сандерс , Amazon , Демократическая партия США , SpaceX
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