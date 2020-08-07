Российские миллиардеры поспорили из-за ЦБ 

Два российских миллиардера — акционер холдинга En+ Олег Дерипаска и сооснователь и глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен — поспорили из-за идеи передать Банк России в подчинение Минфину. О соответствующем предложении 4 августа в своем Telegram-канале написал Дерипаска.

Авен в ответ назвал идею слишком экзотичной и заявил, что независимость регулятора является важнейшим условием нормального развития экономики. Глава Альфа-банка отметил, что кредитное учреждение полностью поддерживает политику ЦБ и считает, что она направлена на поддержание стабильности банковской системы страны.

Дерипаска отказался признавать предложение слишком экзотичным и заявил, что главным в этом вопросе является польза для экономики. Он напомнил, что в азиатских странах центральные банки нередко зависели от местных властей, что не помешало Корее, Японии и Китаю достигнуть высоких темпов экономического роста.

Дерипаска, чей бизнес был затронут американскими санкциями и который под давлением США снизил долю владения в главных активах, часто критикует действия Банка России. По его мнению, тот делает недостаточно для противодействия санкция. Миллиардер заявил, что регулятор должен обеспечивать всеми доступными способами экономический суверенитет для субъектов предпринимательской деятельности и граждан России.