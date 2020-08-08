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В Бундестаге расценили угрозы США как «объявление экономической войны» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Дурная привычка»: Германия ответила на угрозы США
Фото: РИА Новости
Письмо американских сенаторов с угрозами немецкому порту Муркан, где лежат трубы для завершения строительства «Северного потока — 2», является «объявлением экономической войны», заявил депутат Бундестага, эксперт фракции «Союз-90»/«Зеленые», экс-министр окружающей среды Германии Юрген Триттин.

«Берет верх дурная привычка отправлять из США письма с угрозами в адрес немецких предприятий», — сказал Триттин в комментарии Dpa, передает ТАСС.

Он отметил, что письмо сенаторов США незаконно с точки зрения европейского и международного законодательств.
Ранее стало известно, что американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Муркан в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока — 2».
После этого Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти страны и Евросоюза объединиться против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и защитить немецкие и европейские компании.
21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока — 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.
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Комментарии 11
Экономика , Компании , Дмитрий Песков , Юрген Триттин , Бундестаг , ЕС , Конгресс США , ИА DPA , ИТАР-ТАСС
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