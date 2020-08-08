«Дурная привычка»: Германия ответила на угрозы США

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Письмо американских сенаторов с угрозами немецкому порту Муркан, где лежат трубы для завершения строительства «Северного потока — 2», является «объявлением экономической войны», заявил депутат Бундестага , эксперт фракции «Союз-90»/«Зеленые», экс-министр окружающей среды Германии Юрген Триттин

«Берет верх дурная привычка отправлять из США письма с угрозами в адрес немецких предприятий», — сказал Триттин в комментарии Dpa, передает ТАСС.

Он отметил, что письмо сенаторов США незаконно с точки зрения европейского и международного законодательств.

Ранее стало известно, что американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Муркан в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока — 2».

После этого Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти страны и Евросоюза объединиться против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и защитить немецкие и европейские компании.