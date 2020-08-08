По спирали вниз: что будет с ценами в августе 

Россия втягивается в «дефляционную спираль», при которой цены не растут. Первые признаки дефляции уже видит Минэкономики Счетная палата . Если власти не будут стимулировать потребительскую активность россиян, экономика еще быстрее будет уходить в минус, предупреждают эксперты.

Сразу два ведомства — Минэкономразвития и Счетная палата РФ — обратили внимание на замедление роста цен в июле и прогнозируют «холодный август» с точки зрения макроэкономических показателей.

Минэкономразвития ожидает дефляцию (от латинского «deflation» — «сдуваться») уже в августе. Она может составить 0,1% или даже 0,2% месяц к месяцу. О снижении цен на товары и услуги говорится в докладе «Картина инфляции за июль 2020 года», подготовленном министерством.

Но на непродовольственные товары цены продолжат расти, прогнозирует Минэкономразвития. В июле они подросли на 0,3%, а в июне на 0,4%.

Стоимость услуг (в первую очередь гостиничных и санаторно-оздоровительных, транспортных) тоже растет.

«В июле ожидаемо возобновился летний рост цен на услуги организаций образования и культуры после нескольких месяцев околонулевой либо отрицательной динамики», — говорится также в обзоре.

Вклад в рост цен на услуги в июле также внесла плановая индексация тарифов с 1 июля. В годовом выражении рост цен на коммунальные услуги населению составил 3,1%.

В подготовленном департаментом аудита экономического развития Счетной палаты РФ мониторинге фиксируется, как минимум, стабилизация цен. «На неделе с 28 июля по 3 августа вновь была зафиксирована нулевая инфляция, однако среднесуточный прирост цен за первые три дня августа был отрицательный», — говорится в мониторинге.

Это дает основание экспертам предполагать, что текущая неделя будет отмечена дефляцией — благодаря все той же плодоовощной продукции. «За последнюю неделю снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось до 2,3%, дешевеют практически все наблюдаемые овощи и фрукты. Влияние сезонного фактора еще не затронуло такие продукты переработки, как сахар и подсолнечное масло, а также яблоки и морковь, которые пока продолжают дорожать», — говорится в мониторинге.

По поводу высоких цен на яблоки, что не характерно для августа, оправдывался 6 августа Минсельхоз . Проблема в том, что сбор яблок в этом году «начался на две недели позже, чем в 2019 году, что сказалось на ценовой динамике.

Кроме того, в оправдание цен по 120 рублей за килограмм разнокалиберных отечественных яблок Минсельхоз заявил о неурожае.

Из-за возвратных заморозков весной в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов не ожидается рекордного урожая плодов, он прогнозируется на среднем за последние пять лет уровне (около 1 млн тонн), сообщили в Минсельхозе.

В 2013 году до введения санкций и ответного российского эмбарго на продукцию из Евросоюза , одна только Польша, не считая Молдавии, Венгрии, Сербии, ввозила в Россию 1,2 млн тонн яблок. И цены были приемлемые не только в сезон, но и почти всю зиму.

Из мониторинга Счетной палаты следует, что дефляция может оказаться непродолжительным явлениям. Цены все равно растут, хотя и скромными темпами. За последнюю неделю подорожали, например, товары длительного пользования — электропылесосы напольные (на 0,1%) и смартфоны (на 0,2%), а также легковые автомобили иностранных марок (на 0,4%).

»Во втором полугодии сдерживающее влияние на потребительские цены будет оказывать не только сезонный фактор, действие которого в зависимости от погодных условий может продлиться вплоть до октября, но и слабый внутренний спрос», — прогнозирует Счетная палата.

Центробанк также говорит о дезинфляционном давлении из-за низкого спроса на продукцию. В своем июльском прогнозе ЦБ скорректировал уровень инфляции по итогам 2020 года в меньшую сторону — до 3,7-4,2%. В апрельском прогнозе не исключался рост цен по итогам года до 4,8%.

Минэкономразвития также понизило прогноз по инфляции в России на 2020 год — до 3,5% с 4%.

Иными словами, цены все-таки будут расти, но темп замедлится, ценники будут «сдуваться» только на некоторые продовольственные товары.

Дефляция возникала также в 2017 и 2019 годах и была связана в основном сезонными факторами. Но в этот раз против дефляции играет ЦБ, который вынужден был смягчать денежно-кредитную политику, дважды опускать ключевую ставку, а также видит возможность для дальнейшего понижения.

Кроме того, монетарные власти не могут допустить значительной и долгосрочной дефляции, поскольку, как показывает опыт развитых экономик, именно дефляция становится основным тормозом экономики, подавляя потребительский спрос, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Дефляция хороша для конечных потребителей, но вредна для экономического роста. Если цены на товары и услуги перестают расти или снижаются, экономика попадает в так называемую дефляционную ловушку. В условиях дефляции домохозяйства и бизнес будут стремиться снижать свои расходы в надежде, что в будущем они купят ресурсы еще дешевле. Из-за того что люди стремятся сберегать и меньше тратить, падает спрос и сокращается производство, страдает бизнес и экономика страны в целом.

Снижения цен на непродовольственные товары ждать не стоит, кроме регулярных распродаж, отмечает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин . «Для дефляции причин не вижу. Даже, если она будет, что мне неочевидно, то все-равно дешевый рубль и менее обильный урожай этого года дефляции способствовать не будут», — прогнозирует Надоршин.

Заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко также считает, что дефляции не будет.

«Сейчас это краткосрочное падение цен, связанное с сезонными факторами, которое повторяется каждый год. Ничего необычного в этом нет. Точно также как громким словом «девальвация» можно назвать условное снижение рубля на 20 копеек», — говорит Корищенко.

Еще категоричнее высказывается шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, который полагает, что российская дефляция — по большей части фикция.

«Все про нее читали, а многие и писали, но никто так и не смог ее увидеть и потрогать руками. Есть традиционная для августа ситуация, когда дешевеет сильно, в основном, лишь только плодоовощная продукция — причем та самая, которая до этого с весны активно дорожала», — иронизирует Пушкарев.

Частичный или даже полный возврат цен на овощи и фрукты на продуктовых рынках и в магазинах на круги своя и преподносится торжественно почти каждый год как повод говорить о якобы общем снижении цен на считанные доли процента, после чего до Нового года ценники на всё остальное обязательно подрастут, считает Пушкарев.

«Наверняка так же будет и к концу этого года, тем более что уже подняты официально на 3% оптовые тарифы на газ, да и производителям бензина правительство, видимо, позволит снова, как минимум на небольшой процент «проиндексировать» свои доходы на внутреннем рынке, раз уж их не получилось взять во время пандемии по экспорту из-за обвала внешних цен», — говорит эксперт.

По его мнению, на практике рост цен в лучшем случае замедлится до 1,5-2%, но только лишь в росстатовских замерах, «с использованием оторванной от жизни и абсолютно условной „потребительской корзины“ по срезу такого товарного ассортимента, который мало кто покупает».

Пушкарев согласен лишь с тем, что в этом году цены не будут поднимать ни ритейлеры, ни производители потому что россияне вынуждены на всем экономить.

«Но не стоит забывать, что для руководства компаний, для бизнеса отсутствие инфляции — это четкий индикатор подавленного спроса, заставляющий сужать производство и не дающий платить более высокие зарплаты работникам. В итоге круг замыкается, и виной тому кризис, который ни правительство, ни ЦБ так и не решилось по-настоящему залить деньгами», — отмечает эксперт.

Он считает, что власти могли бы раздать предприятиям часть собранных в прошлом году с них же налогов, а для населения обнулили бы НДФЛ хотя бы на зарплаты до медианного уровня в 35 тысяч рублей. Только в этом случае появился бы потребительский спрос и кризис можно было бы преодолеть намного быстрее. «Это уже происходит в ЕС, но не у нас», — заключает Пушкарев.