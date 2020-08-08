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Главред (Украина): МВФ отнимает у Украины последние шансы когда-то выздороветь 

ИноСМИ 4 часа назад
МВФ отнимает у Украины шансы выздороветь
Фото: РИА Новости
Кредитная игла МВФ не дает возможности ни одной стране справится с причинами кризиса.
Пакистан — очень бедная страна, беднее даже Украины. ВВП на душу по ППС за 2017 год составил всего 5358 долларов. Для сравнения: на Украине — 8713 долларов.
Но примечательна не сама бедность Пакистана, а то, что страна попала в стойкую зависимость от МВФ и за последние 30 (!) лет сотрудничества выполнила уже десятки программ помощи от МВФ. Однако МВФ не только не смог помочь преодолеть бедность в Пакистане, но, напротив, именно МВФ своими действиями заблокировал возможности для роста экономики Пакистана и фактически обрек страну на вечную бедность.
Как так получилось? Почему вместо помощи МВФ нанес Пакистану невосполнимый вред?
Надо сразу отбросить конспирологические теории о злом умысле МВФ, о мировой закулисе, глобальной корпоратократии, которая руками МВФ желает закабалить все развивающиеся и выжимать из них все ресурсы.
Проблема глубже. Дело в том, что в МВФ обращаются за экстренной помощью те страны, который испытывают хронический торговый и платежный дефицит. Другими словами, страны, у которых всегда валюты уходит из страны больше, чем приходит, как например, Украина. Эта проблема носит структурный характер и ее решение требует глубоких политических, экономических и социальных реформ. Простыми кредитами эта проблема не только не решается, а, наоборот, ситуация только ухудшается.
Но МВФ как раз и пытается решить системные структурные проблемы страны с помощью простых косметических мероприятий. Вместо серьезных всесторонних, многолетних и согласованных реформ, направленных на изменение структуры экономики, МВФ банально предлагает лишь рецепты балансировки бюджета в рамках… той же старой экономики, которая и привела страну к банкротству. То есть МВФ рекомендует либо повышать налоги, либо уменьшать государственные расходы, невзирая на пагубность социально-политических последствий своих требований.
Когда МВФ требует повышать налоги на все и вся, то тем самым он резко ухудшает приток инвестиций в страну и тем самым, обрекает страну на стагнацию. Когда МВФ урезает социальные расходы, он разрывает социальную ткань и деморализует общество. Это все произошло в Пакистане, где МВФ собой фактически подменил правительство.
Бывший представитель МВФ в Египте и Шри-Ланке пакистанский экономист Надим Уль Хаке, человек, что называется, знающий ситуацию изнутри, на днях сделал откровенное признание:

"В течение десятилетий программы МВФ подрывают эффективность экономики и ломают систему государственного управления Пакистана, способствуя процветанию вымогательства и коррупции и лишая страну потенциала роста. Пакистан является объектом длительного эксперимента в области жесткой экономии. Поспешно спланированное сокращение расходов подорвало экономический рост и финансовое положение правительства, заставив его сократить расходы на государственные услуги и инфраструктурные проекты. Результатом этого стало резкое ослабление государственного потенциала".

Что ждет Пакистан в ближайшее время?

Надим Уль Хаке также дает ответ:
"Картина всегда одинакова. С благословения МВФ правительство совершает череду закупок, беря дорогостоящие кредиты для дорогих проектов, тем самым создавая еще больше долгов и увеличивая неэффективность экономики. Через несколько лет наступает еще один кризис, и нас ждет еще одна программа МВФ. Краткосрочная направленность этих программ гарантирует, что реформы будут отложены и что устаревшим отраслям экономики не будет позволено умереть. В то же время продолжается недостаточное финансирование образования, имеют место все более частая и острая нехватка энергии и воды, ухудшение экономического дисбаланса и дальнейшее ослабление потенциала правительства в области разработки финансовой политики. Быстрое достижение стабильных макроэкономических показателей — это все, что имеет значение, даже если эти действия ускоряют социальный и политический упадок".
И совсем как приговор звучат слова:
"Сотрудничество с МВФ лишает Пакистан воли и желания проводить структурные экономические проблемы, поэтому цикл по спасению экономики постоянно повторяется".
Пример Пакистана полезно знать, потому что ровно по его пути сейчас следует Украина. Совпадение почти 100%-е. И конечный результат будет, разумеется, аналогичным. Но МВФ будет по-прежнему заниматься лишь балансировкой бюджетов за счет повышения тарифов, расширения налоговой базы, сокращения социальных программ и т.д., тем самым замораживая бедность в Украине. При этом МВФ, фактически подменяя собой украинское правительство, не будет нести никакой политической ответственности за результаты своих "реформ".
Экономика Пакистана находится в ужасающем положении и страна на днях срочно запросила экстренную помощь, но уже у… Китая. Поднебесная пока выдала $2 млрд долл. без предварительных условий.
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Экономика , Международный валютный фонд , Правительство Украины
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