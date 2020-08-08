«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод

Том Коттон и Очередные угрозы со стороны США участникам строительства «Северного потока — 2» вызвали крайне негативную реакцию в Германии. Американские сенаторы Тед Круз Рон Джонсон пригрозили конкретными санкциями порту в городе Засниц, где хранятся трубы для строительства газопровода.

Госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен назвал действия сенаторов США вопиющим вмешательством в национальный суверенитет страны.

«Американская политика экстерриториальных санкций в отношении тесных партнеров и союзников является вопиющим вмешательством в наш национальный суверенитет», — заявил он.

Он также подчеркнул неуместность тона и содержания недавно разосланных сенаторами писем и указал на то, что европейская энергетическая политика «определяется исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне».

Министерстве экономики и энергетики ФРГ не стали комментировать послания сенаторов, но напомнили о позиции германского правительства относительно экстерриториальных санкций: «Мы их отвергаем, поскольку считаем противоречащими международному праву».

Возмущены и германские депутаты. Официальный представитель фракции Бундестага «Альтернатива для Германии» по энергетике депутат Штеффен Котре считает письмо американских сенаторов «прямым вмешательством в суверенные дела Германии» и предложил наложить санкции на его авторов. А его коллега от фракции Свободной демократической партии Мартин Науманн отметил, что письмо с угрозами «эквивалентно следующей стадии эскалации геополитического конфликта между США и Европой».

Скептически относящийся к проекту «Северный поток — 2» член парламентского комитета во внешним делам Родерих Кизеветтер назвал действия США несовместимыми с действующим международным правом.

«Я не могу понять, какую угрозу «Северный поток — 2» представляет для национальной безопасности США», — подчеркнул он.

Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что «это послание невозможно превзойти по дерзости» и оно требует ответных мер со стороны правительства.

«Я призываю правительство ФРГ вызвать посла США. Кроме того, нужно, наконец, пригрозить эффективными ответными мерами и при обстоятельствах принять их, например, введя штрафные пошлины на американский СПГ», — заявил он.

Политик уверен, что в Вашингтоне явно перешли Рубикон и констатирует, что прежний протест правительства ФРГ против американских действий не действует, а скорее воодушевляет сенаторов повысить давление на германские компании.

Немецкий политолог Александр Рар отмечает, что пока звучат угрозы, на практике санкций не видно.

— Это угрозы сенаторов, не угрозы самого Дональда Трампа, то есть не правительства, а представителей Конгресса. Но в Германии начинают понимать, что это позиция Конгресса, позиция парламента Америки, что это не шутка и что немцы попадают под сокрушительный удар со стороны американского истеблишмента, который хочет продавать в Европу свой сжиженный газ и вытолкнуть из Европы российский газ как конкурента.

Думаю, что пока немцы находятся в состоянии полного шока, они не определили тактику, как действовать. Немцы хотят выждать, надеются выиграть время, может до выборов в Америке: проиграет Трамп, придет Байден, может Байден будет вести более мягкую политику. Хотя все понимают, что удары идут от сенаторов, Конгресса, а не от правительства.

Мне кажется, Германии трудно справиться и противостоять Америке в одиночку. Я ожидаю, услышать голоса других стран, например, Австрии, Италии, Франции, которые также работают в энергетическом альянсе с Россией. Как и Германия, они не могут допустить, чтобы американцы разговаривали с европейцами как с вассалами, что надо во всем подчинятся Америке. Пока Германия — один воин на поле брани, противостоящий Америке.

Надеюсь, что германская пресса, которая очень зубаста, наконец, тоже ополчится на хамство со стороны Америки. Пока здесь комментарии сдержанные. Пока германский — истеблишмент находится в состоянии паники непонимания как возможно, что американцы — союзники, которые, как здесь говорят, воспитали немцев в демократическом духе, в духе правовой системы, сейчас ведут себя как автократы, как страна, которая разрушает международное право. Для немцев это небывалая, не представляемая ситуация, которую они за 75 лет не испытывали.

«СП»: — Есть уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен?

— Думаю, он будет достроен, но мы сейчас должны говорить о последствиях, которые будут. Российские суда достроят, их никто не может остановить. Войны же из-за этого не будет, это невозможно представить в самом ужасном сне.

В тоже время все эти письма так просто не забудутся. Американо-германское отчуждение уже очевидно, замять это, закрыть эти раны будет не так просто. Доверие резко испорчено. Немцы не дураки и понимают, что аргументы, которые выдвигали американцы, что Германия кормит Россию, Россия вооружается против Запада — это полный бред, это фейковые новости. НА самом деле, строят и российские, и западные компании. Американские угрозы, нажим на Германию, фактически санкционная линия против немцев построена на лживых аргументах. Это должно заставить немцев задуматься, каким способом американцы добиваются продолжения своей гегемонии. Фактически жульническими аргументами, пропагандой американцы пытаются насадить свою «правду», наказывать и запугивать немцев.

Европа вряд ли с этим может смириться. Но также правда, что нынешняя правящая элита в Европе настолько прониклась американским духом и трансатлантическим сознанием, что не будут искать альтернативу. Не пойдут ни в Китай, ни в Россию за защитой, не будут думать о союзах. Они будут как кролик, замеревший от страха при виде змеи. Такая сейчас ситуация.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов считает, что ФРГ нечем ответить на действия США.

— У Германии, кроме вербальных реакций, осуждений и так далее, никаких возможностей, по сравнению с тем, что могут сделать США, нет. США действуют через финансовые механизмы. В соответствии с законодательством это, в первую очередь, касается компаний, которые осуществляют расчеты в долларах, они подпадают под соответствующую юрисдикцию. Ни у Евросоюза , ни у Германии, тем более что она член ЕС и должна согласовывать меры с Брюсселем, возможностей нет.

Это два разных игрока: то, что позволено Юпитеру в лице США, не позволено быку. Поэтому германские политики могут что угодно заявлять, но пока это высказывания. Как и в отношении германских войск, Германия может сожалеть, критиковать решения Трампа, но пока прав тот, у кого больше прав. Таких прав нарушения международного права больше у США.

Однозначно, это нарушение, которое идет вразрез со всеми нормами взаимоотношений. Это трампатизация внешней политики США. И в самих США нет сил, которые могут противостоять ему, глупостям, которые совершает. Это (санкции — ред.) прописано в законе от 2017 года, который Трамп подписал, это стало частью оборонного бюджета. Нам, к сожалению, еще предстоит узнать, какие еще санкции введут Соединенные Штаты. В контексте предвыборной компании Трампа вероятность очень высока, как бы мы ни пытались защищаться.

Наверное, Германия может взять под защиту свои компании, но это не ответные санкции. Законы есть и в ЕС, и в Германии. Убытки будут компенсировать. Но мы видим, что противостоять США пока никто не может. На примере Ирана — ничего не получилось: когда США ввели санкции, практически все немецкие компании ушли из Ирана. Пример Ирана показывает мощь этой санкционной машины США.

«СП»: — Могут эти санкции, угрозы остановить строительство газопровода?

— Такая вероятность есть, но пока строительство идет. И с Данией вопросы решили, и сухопутная часть — EUGAL — строится.

США даже готовы признать, что мы построим. Вопрос в том, сможем ли эксплуатировать, будут ли с нами сотрудничать соответствующие компании, от которых мы зависим. Ведь США нацелились теперь на сервисные и прочие компании. Это страшно.