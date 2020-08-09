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Россия предложила Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15% 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Россия сделала налоговое предложение Кипру
Фото: Reuters
Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%, оставив исключения для институциональных инвестиций, заявил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мы предложили на большинство выплат в виде процентов и дивидендов из России на Кипр поднять налог у источника до 15%, оставив исключение только в отношении институциональных инвестиций. Таких как банковские кредиты, облигационные займы и прямые инвестиции публичных компаний с долей участия более 15%», — передает его слова ТАСС.

Кроме того, по словам Сазанова, Минфин ожидает в ближайшее время ответа от Нидерландов о пересмотре налогового соглашения.

«В понедельник на этой неделе мы официально направили голландцам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогооблажения, с тем чтобы выплаты процентов и дивидендов в Голландию также облагались налоговым источником поставки 15%. Ответа от них ждем в ближайшие недели», — пояснил он.

Ранее на этой неделе Минфин России решил запустить процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Финальный раунд переговоров состоится 10–11 августа в Москве.
Как отмечал доцент департамента налогообложения и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Виктор Мачехин, заявлением о выходе из соглашения с Кипром о двойном налогообложении Россия продемонстрировала непоколебимость своей позиции в борьбе с налоговыми уклонистами.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как богатым россиянам закрыли дорогу в налоговый рай.
Кроме того, Министерство финансов России предложило Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение, подняв ставку налога на дивиденды до 15%.
Между тем, Мальта и Люксембург согласились на условия России по пересмотру налоговых соглашений, переговоры пройдут после завершения переговоров с Кипром.
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Комментарии 1
Экономика , Алексей Сазанов , Финансовый университет , Минфин , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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