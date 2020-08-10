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Коронакризис: Россию ждут санкционные шоки 

Мария Иванова 1 час назад
Эксперты, опрошенные «Свободной прессой», заявили, что Россия справится с вызванным пандемией кризисом к 2021 году. По их мнению, бюджет страны сможет поддержать подешевевший рубль.
Как сообщал «Рамблер», ранее международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Аналитики агентства считают, что в 2020 году из-за пандемии ВВП России снизится на 5,2 процента, а в 2021-м рост экономики страны восстановится до 3,6 процента.
Ведущий аналитик компании QBF Олег Богданов отметил в беседе со «Свободной прессой», что финансисты всегда «перестраховываются» и исходят в своих прогнозах из самых пессимистичных сценариев.
Богданов отметил, что новый удар по российской экономике может нанести вторая волна коронавируса, но таким серьезным, как первый, он уже не будет.

«Думаю, второй раз «сажать на карантин» экономику власти не будут», — заявил аналитик.

Богданов считает, что благодаря стимулирующим программам и низким ставкам российская экономика вернется к «устойчивому росту» в 2021 году.
Финансовый аналитик Raison Asset Management Николай Кленов добавил, что реальному сектору экономики помогает снижение ключевой ставки. В частности, подешевевшие кредиты стимулируют предпринимателей.
Однако из-за упавшей ставки интерес иностранных игроков к рублям снизился, подчеркнул Кленов. Он объяснил, что зарубежным инвесторам будет не так выгодно играть на разнице процентных ставок в России и на Западе.

«А раз спрос на рубль снизится, то, соответственно, снизится и курс рубля», — подчеркнул он.

Кленов отметил, что это поможет нефтегазовым экспортерам России, получающим доход в валюте. Эти компании обеспечивают половину доходов российского бюджета.
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Экономика , Видео , Статьи , Олег Богданов , Fitch Ratings
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