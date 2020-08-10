Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.83
$
74.00
86.80
87.09
Прогноз
17.08 – 24.08
$
72.96
86.52
Индексы и котировки Brent
44.90
–0.04 Золото
2031.51
–0.04 РТС
1271.43
–0.86
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1772
+0.0020
27.07
1.1752
06.08
29.07
15.07

Из России вывозят золото 

Мария Иванова 2 часа назад
Из России вывозят золото
Фото: РИА Новости
Во втором квартале 2020 года Россия резко увеличила экспорт золота: за этот период страна продала золота на 4,75 миллиарда долларов, в 10,8 раз больше, чем год назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Экспорт драгметалла в натуральном выражении подскочил примерно в девять раз — до 87 тонн. Во втором квартале 2019-го из России вывезли десять тонн золота.
Как писал «Рамблер», ранее РБК подсчитало, что доходы РФ от экспорта золота впервые в истории превысили выручку от продаж газа: за апрель и май из страны вывезли 65,4 тонны золота за 3,55 миллиарда долларов, а «Газпром» продал топлива на 2,4 миллиарда.
Аналитики объяснили рост экспорта драгметалла с полным отказом Центробанка от покупок золота и стартом активного сезона добычи. Кроме того, с апреля золотодобытчикам и заводам разрешили получать генеральные лицензии на поставки золота за границу, а не только разовые. До этого такая возможность была только у банков.
Эксперт Газпромбанка Егор Сусин заявлял, что доходы от экспорта золота могут перекрыть менее десяти процентов потерянной выручки от продажи нефти и газа в 2020 году.
Видео дня. В законе об удаленке могут учесть северные надбавки
Комментарии
Экономика , Егор Сусин , Газпромбанк , Газпром , Центральный банк России , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
В Европе завершилась затяжная шоколадная война
В Европе завершилась затяжная шоколадная война
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Налоговая резко заинтересовалась счетами россиян
Налоговая резко заинтересовалась счетами россиян
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение