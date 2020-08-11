Германия жестко ответила на угрозы США

"Для правительства Германии трансатлантические связи на протяжении многих лет имеют выдающееся значение — и не только для нас, но и вообще для Европы. Они глубже, чем какая-либо политическая конъюнктура. Но, тем не менее, мы должны констатировать, что санкции между партнерами — это неверный путь, это ложный путь. И в конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику ЕС", — сказал Маас на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.