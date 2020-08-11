Германия жестко ответила на угрозы США

Решение о том, у кого покупать энергоносители, является суверенным, никто извне не может диктовать энергетическую политику ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, говоря о санкциях США против "Северного потока 2".
"Для правительства Германии трансатлантические связи на протяжении многих лет имеют выдающееся значение — и не только для нас, но и вообще для Европы. Они глубже, чем какая-либо политическая конъюнктура. Но, тем не менее, мы должны констатировать, что санкции между партнерами — это неверный путь, это ложный путь. И в конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику ЕС", — сказал Маас на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он отметил, что внутри ЕС обсуждается вопрос о том, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право.
"В разговоре с американским министром иностранных дел (госсекретарем — ред.) я эту позицию четко озвучил", — сообщил глава МИД ФРГ.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.
В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.