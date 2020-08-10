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Аргентина отложит совместное с Россией строительство АЭС 

РИА Новости и ещё 1 36 минут назад
Аргентина отложит совместное с РФ строительство АЭС
Фото: Р-Спорт
Аргентина вынуждена отложить планирование совместного с РФ строительства атомной электростанции из-за экономических проблем в стране, однако все ещё заинтересована в проекте, заявил РИА Новости посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

"Мы только что достигли очень успешного соглашения, однако Аргентина переживает переломный момент в экономике. Эти планы не рассматривались из-за экономических и финансовых моментов, и такое положение будет сохраняться в ближайшем будущем. Эти (планы — ред) все ещё рассматриваются, все ещё представляют интерес. Возможно, им придется чуть дольше подождать", — заявил Лагорио.

Ранее глава "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Пакерманов сообщал о том, что Россия и Аргентина рассматривают возможность совместного строительства плавучих и наземных атомных электростанций малой мощности.
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Экономика , Другое , Евгений Пакерманов , Рикардо Лагорио , Росатом , РИА Новости
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