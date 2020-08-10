США готовят удар по российским удобрениям

Поставки российских фосфорных удобрений наносят ущерб американской экономике, такой вывод сделала комиссия по международной торговле Соединенных Штатов.

Расследование началось по заявлению американской компании Mosaic, имеющей большой вес на мировом рынке фосфатов. В 2018 году она не выдержала конкуренции, и во Флориде закрылся один из ее заводов по производству фосфорных удобрений, передает «Коммерсант».

При этом на рынке США активно работает российская компания. В Mosaic утверждают, что производитель из России имеет преимущество на американском рынке, так как получает субсидии от государства.

Комиссия объявила, что у них есть «весомые свидетельства того, что экономике Соединенных Штатов нанесен материальный урон» поставками фосфорных удобрений из России. К середине сентября она обещает принять предварительное решение относительно компенсирующих пошлин на этот товар.