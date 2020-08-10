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В МИД оценили ситуацию вокруг «Северного потока — 2» 

РИА Новости и ещё 1 49 минут назад
В МИД оценили ситуацию вокруг «Северного потока-2»
Фото: globallookpress.com
Москва рассчитывает, что Берлин также намерен довести до конца проект строительства газопровода "Северный поток 2", несмотря на оказываемое со стороны Соединенных Штатов противодействие, заявил в понедельник российский МИД.
Как напомнили в дипведомстве РФ, "Северный поток 2" — крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, реализуемый российскими и германскими компаниями совместно с партнерами из других европейских стран.

"Москва рассматривает агрессивные попытки США сорвать завершение строительства СП-2 путем введения против его участников экстерриториальных санкций как вопиющее нарушение Вашингтоном международного права и грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Россия подтверждает намерение довести проект до конца вопреки оказываемому американцами противодействию и рассчитывает, что правительство ФРГ продолжит придерживаться той же линии", — заявили в МИД РФ в преддверии предстоящих 11 августа переговоров министров иностранных дел Германии и России Хайко Мааса и Сергея Лаврова.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Комментарии 1
Экономика , Сергей Лавров , МИД , ЕС
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