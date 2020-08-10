В МИД оценили ситуацию вокруг «Северного потока — 2» 

"Москва рассматривает агрессивные попытки США сорвать завершение строительства СП-2 путем введения против его участников экстерриториальных санкций как вопиющее нарушение Вашингтоном международного права и грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Россия подтверждает намерение довести проект до конца вопреки оказываемому американцами противодействию и рассчитывает, что правительство ФРГ продолжит придерживаться той же линии", — заявили в МИД РФ в преддверии предстоящих 11 августа переговоров министров иностранных дел Германии и России Хайко Мааса и Сергея Лаврова.