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Работающим с коронавирусом медикам будут по-особому начислять стаж 

Российская Газета 1 час назад
Работающим с COVID-19 медикам по-особому начислят стаж
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, по которому один день работы медицинского персонала, лечащего пациентов с коронавирусом или подозрением на него, будет засчитываться в стаж за два.
Действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года, заявил он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с заболеванием.

"Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию", — подчеркнул глава правительства.

На выплату ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства в бюджете предусмотрены, заверил Мишустин.
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Экономика , Личный счет , Михаил Мишустин
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