Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам

Россия и Кипр договорились по соглашению о двойном налогообложении, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис.

В Москве 10 и 11 августа проходит последний раунд переговоров после того, как Россия решила в одностороннем порядке прекратить действие соглашения из-за отказа Никосии внести поправки в документ.

"Восстанавливая доверие к экономическим связям между Россией и Кипром, поправки к соглашению согласованы сегодня с вице-премьером (России Алексеем) Оверчуком. Важное и взаимовыгодное соглашение", — написал Петридис в своем аккаунте в Твиттере.

Россия в начале апреля направила в министерство финансов Кипра письмо с требованием изменить соглашение об избежании двойного налогообложения. Власти России хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, но это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами.

Российско-кипрские переговоры начались 25 июня, прошло несколько раундов. Минфин России объявил, что договориться не удалось и с 3 августа запускается процедура денонсации соглашения.

В министерстве финансов Кипра после этого сообщили, что надеются урегулировать с Россией, в том числе политически, вопрос о соглашении об избежании двойного налогообложения, и рассчитывают продолжить переговоры. После этого была достигнута договоренность провести их в Москве.