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По второй экономике в мире нанесен новый удар 

Lenta.ru 1 час назад
По второй экономике в мире нанесен новый удар
Фото: Tang Yang / Xinhua / AP
Сильное наводнение уничтожило тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Китае. Фермеры понесли огромный ущерб, поскольку осадки погубили урожай риса, сои и кукурузы, пишет CNN.
Наводнение нанесло новый удар по второй экономики мира и стало худшим из того, что пережила страна за последние годы, отмечает издание. Министерство по чрезвычайным ситуациям оценивает прямой экономический ущерб в 21 миллиард долларов, пострадали около 55 миллионов человек.
Утверждается, что напряженные отношения между Китаем и большей частью стран Запада, а также пандемия коронавируса могут затруднить импорт продуктов питания в страну. Между тем, ситуация с наводнением может вскоре усугубиться: большую часть августа ожидаются сильные дожди.
По мнению аналитиков Nomura, если они прекратятся к концу месяца, рост сельского хозяйства может упасть почти на процентный пункт с июля по сентябрь, что эквивалентно 1,7 миллиарда долларов. Аналитики китайской брокерской фирмы Shenwan Hongyuan подсчитали, что страна может потерять 11,2 миллиона тонн продовольствия по сравнению с прошлым годом.
Эксперты уже отмечают рост цены на кукурузу, в прошлом месяце она была на 20 процентов выше, чем год назад. Выросла и стоимость сои. Пекин отреагировал на кризис попытками стабилизировать цены и увеличить предложение, в том числе за счет использования стратегических запасов.
На фоне пандемии коронавируса в первом квартале ВВП страны рухнул на 6,8 процента, однако во втором квартале началось восстановление. Экономика Китая за этот период увеличилась на 3,2 процента.
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Комментарии 1
Экономика , Рынки , МЧС , CNN
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