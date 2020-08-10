Прикрыть офшоры: Россия ограничивает вывоз капитала 

Россия и Кипр договорились о новом налоговом соглашении, сообщили представители Минфина . После того как оно вступит в силу, налог на проценты и дивиденды при выводе на зарубежные счета вырастет до 15%. В министерстве считают, что это позволит сократить объем выводимого из России капитала и поспособствует возвращению бизнеса в страну.

Россия и Кипр парафировали проект протокола о введении нового налогового режима — это значит, что текст соответствующего договора уже не будет меняться, а его подписание запланировано на сентябрь этого года. По словам зампреда правительства РФ Алексея Оверчука, кипрская делегация полностью согласилась на условия, предложенные Москвой.

Новые правила должны заработать с 1 января следующего года: по ним налог на проценты и дивиденды из России будет поднят до 15%.

Он будет действовать не только в отношении Кипра: в начале августа власти Мальты и Люксембурга тоже согласились на предложение российской стороны. Такой же проект Россия направила и Нидерландам.

«В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру», — подтвердил замминистра финансов России Алексей Сазанов.

Изначально с предложением поднять этот налог в марте выступил президент Владимир Путин , анонсируя некоторые положения пакета поддержки российской экономики, по которой заметно ударила пандемия коронавируса.

По предыдущему соглашению ставка налога по выплате дивидендов российских компаний на Кипр могла быть снижена до 5% или 10%, а на проценты по займам — и вовсе до 0%.

Аналогичные российские ставки составляют 13-15%, из-за чего, по некоторым оценкам, за 2018-й год из страны было выведено 1,4 трлн рублей, а в прошлом году еще больше — 1,9 трлн.

Таким образом, получается, что фактические российские владельцы работающего на территории страны бизнеса могут занижать налоговое бремя, переправляя заработки на Кипр.

Алексей Сазанов считает, что после поднятия налоговой ставки такая схема потеряет актуальность и это позволит не только сократить объем выводимого капитала, но и приведет к тому, что бизнес постепенно будет возвращаться в Россию.

А чтобы этот процесс происходил быстрее, в России планируют продолжить развитие законодательства, по которому создаются специальные административные районы, где для регистрирующегося бизнеса условия максимально приближены к офшорным. В частности, уже сейчас работают два таких района: на острове Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.

Насколько российскому правительству удастся добиться заявленных целей благодаря новым налоговым правилам, пока не очень понятно. Так, еще в момент объявления соответствующей инициативы Владимиром Путиным партнер КМПГ Анна Воронкова говорила РБК, что от этого могут пострадать реальные иностранные инвесторы в России, поэтому нужны дополнительные правила, по которым зарубежных инвесторов можно будет отличить от россиян, использующих налоговые льготы для сокращения отчислений в бюджет.

Коллега Анны Воронцовой директор департамента налогового и юридического консультирования КМПГ в России и СНГ Александр Токарев на днях сказал «Коммерсанту», что денонсация соглашения с Кипром способна вызвать волну интереса к российским специальным административным районам. Но все будет сильно зависеть от того, как такая альтернатива будет реализовываться на практике.

«Пока, к сожалению, этой нормой могут воспользоваться только публичные международные холдинговые компании, количество которых весьма ограниченно», — сказал изданию Александр Токарев.

А руководитель направления разрешения налоговых споров Bryan Cave Leighton Paisner Александр Ерасов сообщил изданию, что самой первой и очевидной реакцией внутри таких компаний, все еще зарегистрированных на Кипре, станет досрочное или более раннее осуществление выплат, пока старое соглашение еще работает.