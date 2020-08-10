Китай объявил о новых санкциях против США 

Власти Китая приняли решение ввести санкции против 11 американских официальных лиц в качестве ответной меры на шаги в отношении Гонконга. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает сайт "Аргументы и факты".

Как уточнил дипломат, соответствующие санкции вступают в силу в понедельник, 10 августа. Отмечается, что данное решение касается также и сенаторов Марко Рубио (от штата Флорида) и Теда Круза (от штата Техас).

Представитель китайского министерства добавил, что возвращение Гонконга Китаю и механизм "одна страна — две системы " являются успешными шагами, которые, по его словам, встретили всеобщее одобрение. Кроме того, жители Гонконга при этом получили беспрецедентные права, подчеркнул он.

Власти Гонконга солидарны с Пекином в отношении к американским санкциям, они поддерживают правительство КНР в принятии ответных мер.