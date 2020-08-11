Российские леса оказались дороже нефти 

Лесные запасы России оказались дороже имеющейся в стране нефти. К такому выводу пришли аналитики Boston Consulting Group (BCG) в ходе свежего исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру»). При этом стоимость и российских, и мировых лесов в обозримом будущем может существенно снизиться.

Авторы подсчитали стоимость лесов в среднем по миру и в России. Их ценность распределяется неравномерно, поскольку зависит от нескольких факторов. Главный из них — способность регулировать климат и противодействовать глобальному потеплению. В мире на этот фактор приходится 65-90 процентов стоимости лесов, в России — 81-96 процентов.

На экологические плюсы для окружающей среды в мире приходится 2-7 процентов стоимости лесов, в России — 1-3 процента. На коммерческий потенциал (возможные доходы от продажи бумаги и целлюлозы) — 5-20 процентов в мире и 2-8 процентов в России, на социальную значимость (роль лесов как места проживания и источника средств к существованию людей) — 2-7 процентов в мире и в России.

Исходя из этих четырех факторов аналитики подсчитали совокупную стоимость лесных запасов. В целом по миру она находится в диапазоне от 50 до 150 триллионов долларов, однако к 2050 году может снизиться на 30 процентов — в основном из-за изменения характера землепользования и растущей температуры.

Стоимость российских лесов — несмотря на самые большие в мире запасы — существенно ниже и на сегодняшний день составляет около четырех триллионов долларов. В ближайшие 30 лет она может снизиться на 10 процентов — главным образом из-за нерациональных вырубок, низкого контроля за лесовосстановлением и многочисленных пожаров.

Тем не менее, даже в нынешних условиях стоимость российских лесов на 28 процентов превышает совокупную стоимость всех отечественных разведанных запасов нефти. Авторы вели подсчеты исходы из текущих цен Европейского торгового союза: 27 долларов за тонну углерода, эмиссию которого предотвращают лесные массивы. Однако аналитики BCG полагают, что справедливой была бы цена в 135 долларов за тонну углерода, при которой совокупная стоимость российских лесов равнялась бы уже 17 триллионам долларов (в 5,5 раза больше цены всей российской нефти).

В настоящий момент, согласно выводам авторов, коммерческий потенциал российских лесов до конца не реализован. «Ключ к этому — в развитии отраслей лесной промышленности с более высокой добавленной стоимостью. При этом важно развивать производство не за счет расширения используемой площади леса, а за счет перехода к более эффективным методам — интенсивному лесоводству на уже освоенных территориях и плантационному лесоводству», — говорится в отчете.

Однако если принять необходимые меры, потерю лесов можно остановить. Для этого надо сажать, восстанавливать и использовать существующие леса рационально, развивать устойчивое и эффективное сельское хозяйство, сократить потребление населением мяса, а также наращивать вторичную переработку древесины и стремиться к производству таких продуктов, как пальмовое масло и соя — все они предотвращают обезлесивание.

Даже в этом случае полностью предотвратить снижение ценности мировых лесов к 2050 году не получится, но его можно ограничить 10 процентами (вместо 30). Кроме того, при соблюдении указанных условий возможен переход к новой модели, при которой леса будут поглощать больше углерода, нежели выделять (сейчас ситуация обратная). Чтобы нарастить их ценность в ближайшие 30 лет, необходимо засадить лесами территорию размером в 900 миллионов гектаров. Но в таком случае придется снести многие частные владения.

В одном из предыдущих исследований аналитики BCG подсчитали, что в случае введения в Европе нового налога на выбросы углекислого газа (так называемого углеродного сбора) российские экспортеры будут ежегодно терять от 3 до 4,8 миллиарда долларов. В немалой степени налог, направленный на предотвращение глобального потепления, может коснуться нефтяной и газовой отраслей — одних из главных статей российского экспорта.