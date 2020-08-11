В России объяснили борьбу ФРГ и США за «Севпоток-2»

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал борьбу Германии и США из-за строительства газопровода «Северный поток — 2» беспрецедентной ситуацией.

«Никогда еще Соединенные Штаты и ФРГ не входили в конфликт такой остроты и глубины. Вашингтон угрожает санкциями не только немецким фирмам, но и государственным структурам, а в Германии звучат призывы к ответным действиям по отношению к США, по сути, к ответным санкциям, прежде всего, экономического характера», — цитирует Пушкова «Российская газета».

Сенатор выразил уверенность, что защищая «Северный поток — 2», Германия защищает, прежде всего, саму себя.

«Во-первых, немецкими фирмами вложены миллиарды долларов в этот проект. Во-вторых, «Северный поток — 2» должен обеспечить Германии роль одного из важнейших газораспределительных центров в Европе. В-третьих, Германия очень устала от нахраписто-наглого стиля администрации Трампа, который демонстрируют и сам Трамп, и госсекретарь Помпео, и бывший посол США в Берлине Гренелл», — пояснил Пушков.

Сенатор считает, что Германия не сдастся в борьбе за «Северный поток — 2», поскольку страна, претендующая на неформальное лидерство в Евросоюзе , не может дать задний ход и показать свою слабость. Немцам как никогда важно продемонстрировать характер.

Кроме того, в ноябре предстоят президентские выборы в США. В случае победы Джо Байдена его администрация, вероятно, иначе поставит вопрос об отношениях между Соединенными Штатами и их союзниками в Европе, включая Германию.

«Немцы прекрасно понимают, если сейчас они откажутся от этого проекта, то уже никогда его не вернут», — отметил сенатор.

По мнению Пушкова, при победе Байдена, который является сторонником атлантизма и захочет наладить отношения с Берлином, у Германии есть шансы сохранить «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что кабинет министров ФРГ поддерживает контакты с фирмами, которым США пригрозили санкциями из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

российском МИД , в свою очередь, выразили надежду, что Германия доведет до конца проект строительства газопровода «Северный поток — 2» вне зависимости от противодействия со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Муркан в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока — 2».

После этого Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти страны и Евросоюза объединиться против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и защитить немецкие и европейские компании.