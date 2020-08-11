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Uniper допустила заморозку строительства «Северного потока — 2» из-за санкций США 

ТАСС 3 часа назад
Вероятность задержки строительства трубопровода возрастает, говорится в отчете одного из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту.
Ужесточение санкций США против "Северного потока — 2" увеличивает вероятность того, что реализация проекта будет задержана или не завершена вовсе.
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Об этом говорится в отчете компании Uniper, одного из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту.

"По мере того, как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток — 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", — говорится в отчете.

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