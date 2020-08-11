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Вероятность задержки строительства трубопровода возрастает, говорится в отчете одного из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту.

Ужесточение санкций США против "Северного потока — 2" увеличивает вероятность того, что реализация проекта будет задержана или не завершена вовсе.

Об этом говорится в отчете компании Uniper, одного из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту.