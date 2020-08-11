Вероятность задержки строительства трубопровода возрастает, говорится в отчете одного из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту.
Ужесточение санкций США против "Северного потока — 2" увеличивает вероятность того, что реализация проекта будет задержана или не завершена вовсе.
Об этом говорится в отчете компании Uniper, одного из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту.
"По мере того, как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток — 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", — говорится в отчете.