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РБК: Россия поставила США рекордное количество нефтепродуктов за 16 лет 

Daily Storm и ещё 1 2 часа назад
США резко нарастили импорт нефтепродуктов из России
Фото: РИА Новости
За первые полгода 2020-го Россия поставила США 9,1 миллиона тонн нефтепродуктов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС). Поставки достигли рекордно высокого уровня по крайней мере с 2004 года — с этого времени ФТС ведет статистику в электронном виде.
Больше всего нефтепродуктов в январе-июне 2020 года Россия поставила Нидерландам — 12,19 миллиона тонн (16,3% от общего объема в 74,63 миллиона тонн). США заняли второе место — на них пришлось 12% от российского экспорта этого товара. Следом за США идет Мальта — ей РФ поставила 4,4 миллиона тонн.
По сравнению с первыми шестью месяцами периодом 2019 года поставки нефтепродуктов из России в США выросли в 2,3 раза — тогда было доставлено четыре миллиона тонн.
В мае прошлого года Bloomberg отмечало, что Россия резко увеличила поставки нефти в США. Только за первую половину мая 2019 года 13 российских судов доставили в Соединенные Штаты пять миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Рост поставок произошел на фоне санкций против венесуэльской государственной компании PDVSA и сокращения добычи членами Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).
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Комментарии
Экономика , ОПЕК , Федеральная таможенная служба , Bloomberg , РБК
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