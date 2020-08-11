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России предрекли экономические проблемы из-за Белоруссии 

Алиса Селезнёва и ещё 24 38 минут назад
Из-за забастовок и переориентации Белоруссии на внутренний рынок России могут грозить экономические проблемы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Алексей Скопин.
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Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста, а ряд предприятий объявил о забастовке.
По мнению Скопина, из-за простоя Москва может получить от республики не все поставки.

«Сейчас белорусы, если они бастуют, будут переориентироваться из-за ситуации с выборами президента. Они свою экономику будут делать более изолированной. Белорусы будут зацикливаться на себе, на внутренних потребностях страны», — пояснил он.

Экономист напомнил, что Белоруссия — аграрная страна, которая все больше стала зарабатывать на обслуживании транзита между Россией и Европой.

«Поскольку транзит в условиях санкций сокращался, они переориентировались на внутренний рынок в достаточно большой степени. А для внутреннего рынка сейчас самое главное — это уборка, переработка и подготовка к зиме», — отметил Алексей Скопин.

Комментарии 45
Экономика , Видео , Другое , Александр Лукашенко , Радиостанция "Говорит Москва"
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