Из-за забастовок и переориентации Белоруссии на внутренний рынок России могут грозить экономические проблемы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Алексей Скопин.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста, а ряд предприятий объявил о забастовке.
По мнению Скопина, из-за простоя Москва может получить от республики не все поставки.
«Сейчас белорусы, если они бастуют, будут переориентироваться из-за ситуации с выборами президента. Они свою экономику будут делать более изолированной. Белорусы будут зацикливаться на себе, на внутренних потребностях страны», — пояснил он.
Экономист напомнил, что Белоруссия — аграрная страна, которая все больше стала зарабатывать на обслуживании транзита между Россией и Европой.
«Поскольку транзит в условиях санкций сокращался, они переориентировались на внутренний рынок в достаточно большой степени. А для внутреннего рынка сейчас самое главное — это уборка, переработка и подготовка к зиме», — отметил Алексей Скопин.