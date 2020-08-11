Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.35
$
73.10
86.32
86.10
Прогноз
17.08 – 24.08
$
72.96
86.52
Индексы и котировки Brent
45.35
–0.07 Золото
1989.62
+0.02 РТС
1267.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.08
1.1782
+0.0030
27.07
1.1752
07.08
30.07
16.07

Путин: доходы бюджета начали восстанавливаться 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Путин заявил о восстановлении доходов бюджета
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что доходы бюджета начали восстанавливаться. Он обратился к Минфину с просьбой не сокращать финансирование по ряду направлений.
Путин отметил, что ранее министерство финансов выступило с предложением сократить расходы по некоторым направлениям, что "в целом является здравым подходом".

"Вместе с тем, сейчас доходы бюджета начали восстанавливаться, и я бы просил не сокращать, а если что-то уже предложено, восстановить средства, связанные с приобретением лекарства для льготных категорий граждан и по онкозаболеваниям. Это нужно восстановить", — сказал Путин.

"Есть некоторые другие направления, например оборонная промышленность, но мы об этом еще с председателем правительства отдельно поговорим", — добавил он.
Видео дня. Россияне назвали желаемый размер пенсии
Прайм: последние новости
Участник проекта "Северный поток 2" заявил, что его могут не достроить Участник проекта "Северный поток 2" заявил, что его могут не достроить Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1% Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1% Украина отказалась возобновлять покупку газа у России Украина отказалась возобновлять покупку газа у России
Экономика , Личный счет , Владимир Путин , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изымать серые зарплаты смогут у всех россиян
Изымать серые зарплаты смогут у всех россиян
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Налог на вклады россиян захотели изменить
Налог на вклады россиян захотели изменить
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение