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Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить налоговые соглашения 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
С кем еще Россия изменит налоговые соглашения
Фото: ТАСС
Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу внести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом в ходе онлайн-совещания президента с членами правительства сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

"Мы ведем внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у РФ с зарубежными партнерами. Сейчас внимательно смотрим на Швейцарию и на Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичным предложением. В случае вашего поручения, Владимир Владимирович, мы это сделаем", — сказал он.

По словам вице-премьера, Россия направила предложения об изменении налоговых соглашений на Мальту, в Люксембург и в Нидерланды. При этом Мальта и Люксембург положительно отреагировали на них.

"Кроме того, мы ведем аналогичную работу и с другими юрисдикциями. В настоящее время письма с предложениями о внесении изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения Министерством финансов направлены на Мальту, в Люксембург и в Нидерланды. С Мальтой и Люксембургом Министерством финансов проведены видеоконференции, и реакция коллег на наше предложение положительная. Что касается Нидерландов, то у голландцев есть еще время на подготовку ответа. Поэтому пока мы находимся в режиме ожидания, но если они будут затягивать, то, конечно, мы им об этом напомним", — отметил Оверчук.

Власти РФ хотят повысить налог на дивиденды, которые выводятся за рубеж, с 2% до 15%. Мера требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Кипр уже согласился внести соответствующие поправки в соглашение с РФ. В Минфине уже подсчитали, что уже со следующего года бюджет будет дополнительно получать 130-150 млрд рублей ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды. Также РФ предлагает Нидерландам, Мальте и Люксембургу пересмотреть налоговые соглашения на условиях, аналогичных тем, которые были предложены Кипру.
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Комментарии 1
Экономика , Алексей Оверчук , Минфин
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