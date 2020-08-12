Россиянам пообещали «невиданное дно» 

«Поэтому 73−74 рубля за доллар — это еще хорошо и далеко не факт, что в течение ближайших двух месяцев этот показатель не упадет до 80 рублей. (…) Если полыхнет какой-либо политический, либо военный конфликт, в котором будет замешана Россия, то рубль может упасть на прежде невиданное дно. Этим, к слову, и опасна ситуация в Белоруссии», — пояснил Алексей Кричевский.