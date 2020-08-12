Россиянам пообещали «невиданное дно» 

В течение двух месяцев доллар может превысить планку в 80 рублей. Об этом ИА REGNUM заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
По его словам, на рубль влияет нежелание инвесторов вкладываться в российский госдолг из-за резко снизившейся ключевой ставки и провал аукционов ОФЗ, а также медленное восстановление рынка энергоресурсов и возможность второй волны коронавируса.
«Поэтому 73−74 рубля за доллар — это еще хорошо и далеко не факт, что в течение ближайших двух месяцев этот показатель не упадет до 80 рублей. (…) Если полыхнет какой-либо политический, либо военный конфликт, в котором будет замешана Россия, то рубль может упасть на прежде невиданное дно. Этим, к слову, и опасна ситуация в Белоруссии», — пояснил Алексей Кричевский.
Он высказал мнение, что при оптимистичном сценарии в ближайшие один-два месяца курс рубля останется на том же уровне. При пессимистичном сценарии, по словам эксперта, падение рубля «может продолжаться бесконечно».
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. При этом после окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.