Турции не нужен российский газ

Турция собирается увеличить закупки газа из Азербайджана. Об этом, как сообщает «Прайм», заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушогшу на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Анкаре.

Чавушогшу констатировал, что Азербайджан вышел на первое место по поставкам газа в Турцию, и Анкара намерена и дальше увеличивать объемы поставок.

«Среди наших приоритетных проектов — газопровод из Нахичеваня, который является стратегическим для нашей страны», — отметил глава турецкого МИД.

В мае на Азербайджан пришлось 33% от всего объема закупаемого Турцией газа. На втором месте оказался Катар с 19,5%. При этом доля поставок из России постепенно снижается: в апреле она составляла 17,86%, в мае — уже 12,74%.