Турции не нужен российский газ

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.35
$
73.08
86.32
86.09
Прогноз
17.08 – 24.08
$
72.96
86.52
Индексы и котировки Brent
45.22
–0.20 Золото
1947.52
+0.21 РТС
1267.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.08
1.1771
+0.0019
27.07
1.1752
07.08
30.07
16.07

Турция увеличит закупки газа из Азербайджана 

Вероника Полынина и ещё 1 6 минут назад
Турция собирается увеличить закупки газа из Азербайджана. Об этом, как сообщает «Прайм», заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушогшу на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Анкаре.
Чавушогшу констатировал, что Азербайджан вышел на первое место по поставкам газа в Турцию, и Анкара намерена и дальше увеличивать объемы поставок.

«Среди наших приоритетных проектов — газопровод из Нахичеваня, который является стратегическим для нашей страны», — отметил глава турецкого МИД.

В мае на Азербайджан пришлось 33% от всего объема закупаемого Турцией газа. На втором месте оказался Катар с 19,5%. При этом доля поставок из России постепенно снижается: в апреле она составляла 17,86%, в мае — уже 12,74%.
Ранее, как писал «Рамблер», болгарские СМИ назвали Азербайджан главным конкурентом «Газпрома». Издание Economic.bg заявило, что Россия уступила почти весь газовый рынок в Турции Азербайджану. За первые пять месяцев года экспорт природного газа из Азербайджана составил 5,68 миллиарда кубометров: на 8% больше, чем за январь-май 2019-го. Прибыль страны от продажи газа выросла на 18,6%, до 1,23 миллиарда долларов.
Комментарии 258
Экономика , Видео , Газпром , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
51-летняя Эвелина Бледанс купила квартиру в Москве: «Это моя первая…
51-летняя Эвелина Бледанс купила квартиру в Москве: «Это моя первая…
По второй экономике в мире нанесен новый удар
По второй экономике в мире нанесен новый удар
Банки начнут автоматически списывать деньги россиян
Банки начнут автоматически списывать деньги россиян
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение