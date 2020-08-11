Турции не нужен российский газ

Турция собирается увеличить закупки газа из Азербайджана. Об этом, как сообщает «Прайм», заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушогшу на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Анкаре.
Чавушогшу констатировал, что Азербайджан вышел на первое место по поставкам газа в Турцию, и Анкара намерена и дальше увеличивать объемы поставок.
«Среди наших приоритетных проектов — газопровод из Нахичеваня, который является стратегическим для нашей страны», — отметил глава турецкого МИД.
В мае на Азербайджан пришлось 33% от всего объема закупаемого Турцией газа. На втором месте оказался Катар с 19,5%. При этом доля поставок из России постепенно снижается: в апреле она составляла 17,86%, в мае — уже 12,74%.
Ранее, как писал «Рамблер», болгарские СМИ назвали Азербайджан главным конкурентом «Газпрома». Издание Economic.bg заявило, что Россия уступила почти весь газовый рынок в Турции Азербайджану. За первые пять месяцев года экспорт природного газа из Азербайджана составил 5,68 миллиарда кубометров: на 8% больше, чем за январь-май 2019-го. Прибыль страны от продажи газа выросла на 18,6%, до 1,23 миллиарда долларов.