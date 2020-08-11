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Немецкий политолог предрек американо-европейскую торговую войну 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
США и Европа оказались на грани торговой войны
Фото: globallookpress.com
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что в Германии на волне ужесточения американских санкций появились предложения о введении ответных санкций, что может привести к жесточайшей торговой войне между США и Европой.
Компания Uniper, которая является одним из финансовых партнеров «Газпрома» по строительству «Северного потока — 2» допустила его приостановку. Причиной тому послужило ужесточение санкций США, пишут «Известия».
«По мере того, как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток — 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает», — говорится в отчете компании.

«Здесь эта тема обсуждается и в экспертных кругах, и на правительственном уровне. Громче всего выступает восточный комитет немецкой экономики, это лоббистская структура, которая лоббирует бизнес между Германией и Россией. И они выступают, например, за то, чтобы Германия сама ввела бы жёсткие санкции против Америки, вплоть до закрытия европейских терминалов для принятия американского сжиженного газа. Но последствия от таких контрсанкций будут жёсткими и непредвиденными. Это приведёт к жесточайшей торговой войне между Америкой и Европой. Большинство европейцев этого не хотят. Кроме того, в ЕС есть страны, которые поддерживают США, а не Германию — это Польша, прибалтийские государства, Великобритания и другие. У Германии нет поддержки со стороны других государств, и в этом вопросе она очень слаба», — сказал политолог.

По его мнению, Германия может сделать очень много для выстраивания фронта против США, но ситуация политизирована и Америка к этому готова.

«Ситуация тут действительно политизирована и Америка подготовилась к этой битве против Европы, и даже уже не скрывает, что на самом деле дело не в России, а в том, чтобы открыть путь американскому сжиженному газу на европейский рынок. Германия, конечно, может бойкотировать саммит большой семёрки в США и заявить о том, что не станет приглашать американских политиков на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Это будут существенные удары по Америке, но открытым остаётся вопрос выгоды в этом для других европейских стран», — добавил Александр Рар.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранным дел ФРГ Хайко Маасом завершение строительства «Северного потока — 2» в условиях давления США.
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Комментарии 1
Экономика , Александр Рар , Сергей Лавров , Газпром , МИД , ЕС , газета "Известия"
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