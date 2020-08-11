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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира
Фото: РИА Новости
Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира возглавил Дуэйн Джонсон, заработавший за год больше 87,5 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актеров с самыми высокими доходами за год, десять участников которого заработали в общей сложности 545,5 миллионов долларов. В частности, подчеркивается усиливающееся влияние стриминговых сервисов — больше четверти от общей суммы доходов актеры получили от Netflix.

"Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Дуэйн Джонсон с 87,5 миллиона долларов доходов. Он получил от Netflix 23,5 миллиона долларов за роль в готовящемся к выходу фильме "Красное уведомление" и заработал на успехе линейки товаров Project Rock, выпускаемой компанией Under Armour", — говорится в сообщении.

На втором месте оказался Райан Рейнольдс, заработавший 71,5 миллиона долларов. Он также снялся в "Красном уведомлении": как и другая картина от Netflix "Призрачная шестерка", этот фильм принес актеру 20 миллионов долларов. Третью строчку занял Марк Уолберг с 58 миллионами долларов доходов — фильм "Правосудие Спенсера" с его участием стал третьим по количеству просмотров среди картин производства Netflix.

"Список в основном состоит из звезд Голливуда. В него также вошли, например, Бен Аффлек (четвертое место, 55 миллионов долларов) и Вин Дизель (пятое место, 54 миллиона долларов). Попал в рейтинг и индийский актер Акшай Кумар, заработавший 48,5 миллиона долларов. Единственная в списке звезда Болливуда заработала большую часть денег на рекламе всего: "от мультивитаминов до туалетных очистителей", — добавляется в сообщении.

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Комментарии
Экономика , Рынки , Вин Дизель , Бен Аффлек , Дуэйн Джонсон , Марк Уолберг , Райан Рейнольдс , Netflix , Forbes
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