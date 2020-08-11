Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира 

"Список в основном состоит из звезд Голливуда. В него также вошли, например, Бен Аффлек (четвертое место, 55 миллионов долларов) и Вин Дизель (пятое место, 54 миллиона долларов). Попал в рейтинг и индийский актер Акшай Кумар, заработавший 48,5 миллиона долларов. Единственная в списке звезда Болливуда заработала большую часть денег на рекламе всего: "от мультивитаминов до туалетных очистителей", — добавляется в сообщении.