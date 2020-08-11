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Европейцы начали бегство из Великобритании 

Lenta.ru 2 часа назад
Европейцы начали бегство из Великобритании
Фото: Reuters
Число граждан Евросоюза, работающих в Великобритании, сократилось до самого низкого уровня с 2015 года, поскольку гостиничный бизнес находится в тяжелейшем кризисе. Об этом пишет Bloomberg.
Занятых граждан ЕС в Великобритании стало на 284 тысячи меньше во втором квартале, сообщило Управление национальной статистики. Работники начали бегство из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Это происходит на фоне повышенной неопределенности, поскольку Великобритания покинула блок в текущем году. Наибольшее сокращение рабочих мест (137 тысяч за три месяца) произошло в гостиничном бизнесе.
Жители Великобритании переживают самое большое падение доходов со времен нефтяного кризиса 1970-х годов. Кроме того, инвесторы отвернулись от страны после ее выхода из Евросоюза. Они увеличили свои вложения в акции еврозоны на 9 процентных пунктов. При этом фунт стерлингов ослаб, акции английского фондового индекса FTSE 100 рухнули на 17 процентов в 2020 году.
Великобритания официально покинула ЕС 31 января. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов ЕС. По прогнозам Банка Англии, ВВП Великобритании сократится на 14 процентов в этом году.
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Экономика , ЕС , Bloomberg
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