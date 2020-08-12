Путин поручил «посмотреть на монополистов» на Камчатке 

"И нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке. Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано", — сказал Путин.