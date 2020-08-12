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Путин поручил «посмотреть на монополистов» на Камчатке 

ТАСС и ещё 10 52 минуты назад
Путин поручил «посмотреть на монополистов» на Камчатке
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выразил в среду сомнения в обоснованности высокого уровня цен на Камчатке, поручив проанализировать деятельность монополистов в регионе.
На встрече с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, которая прошла в режиме видеоконференции, глава государства отметил, что уровень доходов граждан на полуострове "неплохо смотрится", но из-за очень высокого уровня цен "реальные доходы не такие уж и большие получаются".

"И нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке. Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано", — сказал Путин.

Он поручил врио главы региона вместе с Федеральной антимонопольной службой "самым внимательным образом на это взглянуть".
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Экономика , Личный счет , Владимир Солодов , Владимир Путин , ФАС
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