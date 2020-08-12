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Число безработных в России достигло 3 млн 390 тысяч 

Говорит Москва и ещё 1 56 минут назад
Названо число безработных в России
Фото: ТАСС
Число безработных в России достигло 3 млн 390 тысяч. Такие данные по состоянию на 12 августа привели РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
В ведомстве отметили, что российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, и в июле численность принятых на работу впервые с начала пандемии превысило число уволенных.
При этом в министерстве сообщили, что больше всего сотрудников под риском сокращения в период карантинных мер находятся в сфере торговли и бытового обслуживания, общепита, услуг, транспортной и строительной отраслей.
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Экономика , Личный счет , Минтруд , РИА Новости
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