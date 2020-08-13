Россия залезла в долги

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Государственный долг России превысил ее ликвидные активы. Об этом сообщает РБК.

Летом 2019 года, как сообщал «Рамблер», объем государственного долга России обнулился (стал меньше объема ликвидных активов государства — 16,2 триллиона рублей против 17,6 триллиона) впервые после введения против страны первых санкций в 2014 году.

Издание объяснило это разбалансировкой федерального бюджета в 2020 году на фоне падения цен на нефть и нефтедобычи, покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и резкого роста расходов бюджета на поддержку населения и бизнеса во время пандемии коронавирусной инфекции CPVID-19.