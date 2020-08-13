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Видит инвестиции? Мишустин предложил Силуанову проверить зрение 

Мария Иванова 1 час назад
Российский премьер-министр Михаил Мишустин посетил окружную больницу на Чукотке, остался доволен ее состоянием и посоветовал своим министрам проверить зрение. Об этом сообщает ТАСС.
Мишустину показали кабинеты томографии, рентгенографии, цифровой флюорографии и другие. Премьер отметил, что кабинет МРТ чукотской клиники не уступает аналогичным московским.
Мишустин побеседовал с пациентами больницы, пожелал им не заразиться коронавирусом, а затем остановился у кабинета офтальмолога и обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко и министру финансов Антону Силуанову.

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» — пошутил премьер.

В конце визита Мишустин отметил, что приятно удивлен состоянием больницы, похвалил ее ремонт и оборудование.
Как сообщал «Рамблер», в марте Мишустин посетил гинекологическое отделение костромской больницы, которое его ужаснуло.
Премьера возмутило, что людям приходится лечиться в клиниках, «построенных еще при царе-батюшке, без элементарных удобств».

«Отделение гинекологии наводит на мысли о чем угодно, но только не о счастливом материнстве», — отметил тогда премьер.

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Экономика , Видео , Антон Силуанов , Михаил Мишустин , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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