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Российский премьер-министр Михаил Мишустин посетил окружную больницу на Чукотке, остался доволен ее состоянием и посоветовал своим министрам проверить зрение. Об этом сообщает ТАСС.

Мишустину показали кабинеты томографии, рентгенографии, цифровой флюорографии и другие. Премьер отметил, что кабинет МРТ чукотской клиники не уступает аналогичным московским.

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» — пошутил премьер.

В конце визита Мишустин отметил, что приятно удивлен состоянием больницы, похвалил ее ремонт и оборудование.

Как сообщал «Рамблер», в марте Мишустин посетил гинекологическое отделение костромской больницы, которое его ужаснуло.

Премьера возмутило, что людям приходится лечиться в клиниках, «построенных еще при царе-батюшке, без элементарных удобств».