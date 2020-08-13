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Банк России выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн» 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
ЦБ выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн»
Фото: ТАСС
Банк России выпустил собственное мобильное приложение "ЦБ онлайн", которое позволит россиянам получить информацию о финансовых продуктах и организациях. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

"Новое приложение даст возможность потребителям задать регулятору вопрос о финансовых продуктах и услугах и оперативно получить ответ по наиболее часто встречающимся проблемам, а также проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие услуги она оказывает, и найти на карте ее ближайший офис", — говорится в сообщении.

Также пользователи смогут оставить отзыв о качестве оказанных банками услуг, который будет в дальнейшем учитываться регулятором при взаимодействии с финансовыми компаниями.
Как отмечает руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, слова которого приводятся в пресс-релизе, ЦБ стремится использовать современные формы взаимодействия с потребителями, чтобы сделать доступ к нужным им сведениям и сервисам максимально оперативным и удобным. При этом регулятор рассчитывает на обратную связь от пользователей, чтобы в дальнейшем доработать приложение с учетом пожеланий и замечаний, добавил он.
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Экономика , Личный счет , Центральный банк России , Google
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