ЦБ выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн»

Банк России выпустил собственное мобильное приложение "ЦБ онлайн", которое позволит россиянам получить информацию о финансовых продуктах и организациях. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

"Новое приложение даст возможность потребителям задать регулятору вопрос о финансовых продуктах и услугах и оперативно получить ответ по наиболее часто встречающимся проблемам, а также проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие услуги она оказывает, и найти на карте ее ближайший офис", — говорится в сообщении.

Также пользователи смогут оставить отзыв о качестве оказанных банками услуг, который будет в дальнейшем учитываться регулятором при взаимодействии с финансовыми компаниями.

Как отмечает руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, слова которого приводятся в пресс-релизе, ЦБ стремится использовать современные формы взаимодействия с потребителями, чтобы сделать доступ к нужным им сведениям и сервисам максимально оперативным и удобным. При этом регулятор рассчитывает на обратную связь от пользователей, чтобы в дальнейшем доработать приложение с учетом пожеланий и замечаний, добавил он.