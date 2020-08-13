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Определено будущее нефти 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
Глобальный спрос на нефть может снизиться в этом году на 8,1 миллиона баррелей в сутки из-за пандемии коронавируса. Однако в следующем году ожидается рост на 1,6 миллиона баррелей, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).
Эксперты определили, что мировой спрос на сырье в 2020 году составит 91,9 миллиона баррелей в сутки, что на 8,1 миллиона меньше, чем годом ранее. МЭА также понизило прогноз по спросу в 2021 году на 240 тысяч баррелей в сутки (до 97,1 миллиона) из-за проблем в авиационном секторе.
В докладе сказано, что страны ОПЕК+ в июле ухудшили исполнение сделки по сокращению добычи нефти до 89 процентов от плана против 108 процентов в июне. При этом Россия в июле снизила добычу на 96 процентов, обойдя по этому показателю ОАЭ и Ирак.
Лукашенко оказался в нефтяной ловушке
МЭА прогнозирует в будущем также рекордное падение добычи нефти в США на 2,2 миллиона баррелей в сутки по итогам года. Саудовская Аравия покажет снижение на 0,7 миллиона баррелей в сутки, а Россия — на 1,4 миллиона баррелей в сутки.
Потери российского бюджета из-за дешевого сырья в июле 2020 года составили 92,5 миллиарда рублей. Мировые цены на нефть рухнули в первой половине 2020 года, в апреле стоимость опускалась даже до отрицательных значений, однако впоследствии ситуация на рынке начала восстанавливаться.
С августа страны ОПЕК+ договорились ослабить ограничения добычи нефти с 9,7 миллиона баррелей до 7,7 миллиона, но в июле на рынке снова появились признаки переизбытка предложения.
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Экономика , Видео , Международное энергетическое агентство
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