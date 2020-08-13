Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.40
$
73.59
86.97
87.10
Прогноз
17.08 – 24.08
$
73.60
87.00
Индексы и котировки Brent
45.30
–0.02 Золото
1938.84
+0.28 РТС
1307.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1851
+0.0060
29.07
1.1791
10.08
02.08
19.07

Эксперт: Белоруссия оказалась в нефтяной ловушке 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
«Помпео рекламировал белорусам свою нефть, они ее закупили, а теперь он угрожает санкциями. Таким образом Минск оказался в ловушке», — сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя планы США остановить поставки нефти в Белоруссию на фоне массовых беспорядков в стране.
«За всю историю Минск купил всего один танкер американской нефти. Причем из-за того, что белорусские НПЗ построены под нефть с характеристиками российской марки Urals, им пришлось разбавить легкую сланцевую малосернистую нефть канадской — битуминозной, тяжелой, сернистой», — рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В итоге у них получился средний сорт якобы уникальной нефти, которая получила название «Белый орел», — продолжил Юшков. — Но в целом Минск пытается закупать альтернативную нефть по одной причине, желая показать России, что она может потерять белорусский рынок».

При этом России, как ни странно, потерять белорусский рынок выгодно, считает эксперт.

«Когда наши компании поставляют нефть в РБ — они не платят экспортную пошлину в российский бюджет. Поэтому для нашей экономики выгоднее, чтобы мы поставляли нефть в другие страны. Тогда мы будем получать нормальные доходы», — говорит Юшков.

«Что касается Помпео, то он давно выступает в роли рекламного агента и продавца американских углеводородов. Но сейчас получается так, что Помпео рекламировал белорусам свою нефть, они ее закупили, а теперь он угрожает санкциями», — пояснил эксперт.

«Таким образом Минск попадает в ловушку: чем больше он закупает альтернативной нефти, тем больше генерирует убытков. Другой вопрос, какими именно могут быть санкции со стороны США. Если они будут экстерриториальными, как против «Северного потока — 2», тогда Минск окажется в изоляции, и российские компании откажутся от поставок нефти в Белоруссию. А это, в свою очередь, приведет к коллапсу местной экономики и закрытию всех нефтеперерабатывающих заводов», — заключил Юшков.
Лукашенко назвал нового нефтяного союзника
Ранее глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что США могут принять решение о санкциях и приостановке поставок нефти Белоруссии на фоне протестов в республике. Он выразил уверенность, что США «рассмотрят каждый из этих вопросов», нужно «отметить критерии».
Помпео заявил, что Вашингтон был «обеспокоен выборами и глубоко разочарован, что они не были более свободными и честными». Он сказал, что «подобное поведение» наблюдалось и раньше. «Потом мы увидели последовавшее насилие, обращение с мирными протестами совсем не таким образом, каким следует с ними обращаться», — сказал он.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Сенатор: США отнимают у Лукашенко «нефтяную конфетку» Сенатор: США отнимают у Лукашенко «нефтяную конфетку» СК Белоруссии рассказал о координаторах беспорядков СК Белоруссии рассказал о координаторах беспорядков Участникам третьей фазы испытания вакцины от коронавируса пообещали компенсацию Участникам третьей фазы испытания вакцины от коронавируса пообещали компенсацию
Комментарии 98
Экономика , Видео , Статьи , Майкл Помпео , Игорь Юшков , Фонд национальной энергобезопасности , Госдеп США , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Совфеде рассказали о деноминации рубля
В Совфеде рассказали о деноминации рубля
Почему Польша ненавидит «Северный поток-2»
Почему Польша ненавидит «Северный поток-2»
Почему «Фортуна» отвернулась от «Северного потока-2»
Почему «Фортуна» отвернулась от «Северного потока-2»
Налоговое мошенничество выделят в статью УК РФ
Налоговое мошенничество выделят в статью УК РФ
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение