Нефть и вирус: как Россия снова залезла в долги

Чистый долг России снова стал положительным на фоне коронакризиса. Это значит, что сумма активов федерального правительства стала ниже, чем его долги. «Газета.Ru» выяснила, чем это угрожает бюджетной стабильности страны.

Исходя из статистических данных Банка России Минфина в России впервые с прошлого лета образовался чистый долг, пишет РБК. Это значит, что стоимость ликвидных резервов федерального правительства оказалась ниже, чем его долги.

Так, еще в начале апреля депозиты федеральных органов управления в рублях и валюте составляли рекордные для страны 17 трлн рублей. Федеральный долг, который включает в себя как внутренние, так и внешние обязательства, на ту же дату в пересчете в рубли был почти на 2,5 трлн меньше и составлял 14,5 трлн рублей.

Но уже в начале лета депозиты и долги сравнялись на отметке 14,3-14,4 трлн рублей, а спустя месяц в России снова образовался чистый долг в 1,55 трлн рублей.

Для бюджета страны это не очень большая проблема, поскольку отсутствие чистого долга — в принципе редкое явление для развивающихся стран. К тому же внешний долг страны постепенно сокращается из-за того, что Минфин с прошлого года не занимает деньги на внешних рынках и только гасит уже существующие еврооблигации.

Тем не менее сама тенденция явно демонстрирует последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса: государство вынуждено тратить больше, чем планировало, хотя его доходы не растут.

Суммарно, по оценкам Минфина, дополнительные расходы бюджета в этом году составят более 3 трлн рублей: деньги будут брать из внутренних заимствований (то есть размещения гособлигаций) и рублевых остатках на счетах.

Кроме того, ликвидные резервы в виде депозитов Минфина в иностранной валюте тоже сокращаются, поскольку ведомство вынуждено продавать доллары, евро и фунты стерлингов в рамках бюджетного правила.

За последние четыре месяца (с апреля по июль включительно) Минфин суммарно продал валюту на 600 млрд рублей, которые идут на компенсацию недополученных бюджетом нефтегазовых доходов. Причем

даже несмотря на то, что в июле средняя цена на российскую нефть Urals превысила заложенную в бюджетном правиле отметку $42,4 за баррель, ведомство все равно вынуждено компенсировать выпадающие доходы из-за сокращения добычи нефти в стране в рамках сделки ОПЕК+.

Рублевые депозиты тоже сокращаются из-за необходимости покрывать бюджетный дефицит. По данным ЦБ, в июне они сократились на 765 млрд рублей, и это еще не предел. До конца года Минфин собирается задействовать суммарно до 1 трлн рублей из остатков прошлого года.

Дефицитный бюджет

Падение доходов федерального бюджета и необходимость наращивать расходы приведет к тому, что бюджет в этом году может быть исполнен с дефицитом около 5 трлн рублей. Минфин рассчитывает, что 4 трлн рублей дефицита будут профинансированы через наращивание внутреннего госдолга.

Для сравнения, по итогам прошлого года бюджет был исполнен с профицитом 1,8% ВВП, или 1,96 трлн рублей. В 2018-м он был еще выше и составил 2,7% ВВП или 2,74 трлн рублей — это был первый раз за семь лет, когда доходы превысили расходы.

Если прогнозы Минфина сбудутся, это все же будет менее негативный результат, чем планировалось ранее. В конце апреля «Известия» со ссылкой на источник в правительстве писали, что дефицит бюджета в этом году может составить 5,6 трлн рублей, причем два из них планировалось взять напрямую из Фонда национального благосостояния (ФНБ), более 1 трлн рублей собирались взять из иных источников, а остальные деньги — занять на рынке.

Вероятнее всего, корректировка произошла из-за подросших цен на нефть: тогда другой источник «Известий» говорил, что Минфин ориентировался на продажу нефти по $20 за баррель.

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти — до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.

По оценкам Банка России разрыв между долгами и депозитами стабилизируется ближе к 2022 году, когда ограничения по добыче нефти перестанут действовать, а баррель Urals будет стоить примерно $45 — в этом случае Минфин перестанет продавать накопленную валюту. Эксперты Fitch считают, что к тому моменту федеральный долг вырастет до 17,2% ВВП.