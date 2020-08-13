В Совфеде ожидают сокращения расходов бюджета

"Мы вынуждены это сделать, сокращение расходов на 2021 год, видимо, произойдет. Сейчас над этим работает правительство. Я думаю, что сокращение будет в пределах 10%, не больше, речь идет о непервоочередных расходах, которые не являются, скажем так, судьбоносными", — пояснил Рябухин.