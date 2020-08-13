Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.61
$
73.70
87.02
87.10
Прогноз
17.08 – 24.08
$
72.96
86.52
Индексы и котировки Brent
45.36
–0.09 Золото
1939.51
+0.39 РТС
1307.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1834
+0.0042
29.07
1.1791
10.08
02.08
19.07

В Совфеде ожидают сокращения расходов бюджета на 2021 год на уровне 10% из-за пандемии 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
В Совфеде ожидают сокращения расходов бюджета
Фото: ТАСС
Сокращение расходной части федерального бюджета на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом, скорее всего, произойдет, оно будет на уровне 10%, заявил ТАСС в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Мы вынуждены это сделать, сокращение расходов на 2021 год, видимо, произойдет. Сейчас над этим работает правительство. Я думаю, что сокращение будет в пределах 10%, не больше, речь идет о непервоочередных расходах, которые не являются, скажем так, судьбоносными", — пояснил Рябухин.

Он добавил, что в первой половине сентября правительство представит обеим палатам российского парламента параметры бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Ранее Минфин РФ, в частности, предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на деятельность Госдумы, Совета Федерации и Счетной палаты, на реализацию космических программ, а также для подавляющего большинства госпрограмм, включая здравоохранение и образование.
Видео дня. Российский бизнес будет больше привязан к России
ТАСС: последние новости
РБК: чистый долг России вновь стал положительным РБК: чистый долг России вновь стал положительным Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне Ущерб от беспорядков в Минске оценили в более чем 500 тыс. белорусских рублей Ущерб от беспорядков в Минске оценили в более чем 500 тыс. белорусских рублей
Комментарии
Экономика , Сергей Рябухин , Госдума , Счетная палата , Совет Федерации , Минфин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центробанк не поможет: россиян ждет рост цен
Центробанк не поможет: россиян ждет рост цен
Международные резервы РФ рекордно выросли
Международные резервы РФ рекордно выросли
Силуанов объяснил рост госдолга
Силуанов объяснил рост госдолга
Россия начала отказываться от доллара
Россия начала отказываться от доллара
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение