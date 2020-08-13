Трубу построили, а поставок газа не будет

Ośrodek Studiów Wschodnich (Польша) рассказывает о новом газопроводе между Молдавией и Румынией, который позволит Молдавии в перспективе меньше зависеть от газа из России. Однако это все теория, а практика такова, что в ближайшее время поставки по новому газопроводу не пойдут. И на это есть две причины.

8 августа премьер Румынии Людовик Орбан (Ludovic Orban) объявил о завершении строительства газопровода Унгены — Кишинев. Новая инфраструктура, как он рассказал, позволит поставлять в Молдавию румынский газ, «так что ее жители получат альтернативу российскому сырью». Сейчас 100% использующегося этой страной голубого топлива поступает из России по газопроводу, который проходит через территорию сепаратистского Приднестровья. Длина нового газопровода — 120 километров, он соединяет построенную еще в 2014 году перемычку Яссы — Унгены с молдавской столицей. Сейчас его пропускная способность составляет 0,5 миллиарда кубометров в год. В январе 2021 года, когда будут введены в эксплуатацию строящиеся в настоящий момент компрессорные станции, ее можно будет увеличить в три раза. В год Молдавии (без учета Приднестровья) требуется примерно 1-1,5 миллиарда кубометров газа.

Строительство инфраструктуры, соединяющей молдавскую систему газопроводов с румынской, имеет ключевое значение для энергетической безопасности Молдавии. Москва регулярно использует зависимость Кишинева от поставок сырья из России для оказания на него политического и экономического давления. Это ведет к нарастанию приднестровского газового долга, размер которого составляет сейчас более 7,5 миллиардов долларов. Задолженность возникает таким образом, что Приднестровье не платит за сырье, которое поступает туда на основании подписанного молдавской стороной с Газпромом контракта, а россияне закрывают на это глаза.

Несмотря на то, что строительство завершилось, в ближайшее время поставки румынского газа в Молдавию не начнутся. Румыния планирует снабжать восточного соседа газом, добываемым на черноморском шельфе. К разработке этого месторождения изначально планировалась приступить в 2020-2022 годах, однако, участвующие в проекте концерны в связи с появлением в 2018 году невыгодных для них налоговых нововведений приостановили большую часть подготовительных работ. Препятствием станут также кризис в энергетической отрасли, спровоцированное пандемией падение цен на газ и связанный с реализацией климатических целей ЕС отход европейских органов от финансирования инвестиций в газовом секторе.

Отдельная проблема в контексте использования нового газопровода — это вопрос контроля над молдавской газотранспортной системой. Новая труба вместе с перемычкой находится в собственности «Вестмолдтрансгаза» (дочерней компании румынского «Трансгаза»), но вся остальная сеть дистрибуции принадлежит «Молдовагазу», а ее главный акционер — это владеющий 63,4% акций Газпром.

Можно ожидать, что российский монополист постарается помешать развитию альтернативного импорта в Молдавию. Изменения ситуации можно будет ожидать только после соответствующего положениям Третьего энергетического пакета ЕС раздела «Молдовагаза», но из-за отсутствия политической воли у Кишинева и давления Москвы произвести эту процедуру до сих пор не удается. Более того, действие трехлетнего контракта с Газпромом заканчивается в конце этого года, и нет никаких сомнений в том, что Москва постарается использовать сохраняющуюся энергетическую зависимость Молдавии для оказания давления на Кишинев.