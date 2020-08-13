Силуанов объяснил рост госдолга 

Россия увеличила госдолг в связи с ситуацией вокруг коронавируса и снижением цен на нефть, но он остается на безопасном уровне и является одним из самых низких в мире, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП — и остается одним из самых низких в мире. Так, по прогнозам МВФ только за 2020 год уровень мирового госдолга увеличится на 18,7 п.п. и достигнет 101,5% глобального ВВП (максимум за всю историю). При этом госдолг развитых стран вырастет на 26 п.п. — до 131,2% ВВП, а госдолг развивающихся стран — на 10,7 п.п. — до 63,1% ВВП», — сказал Силуанов, передает РИА «Новости».

По его словам, сокращение доходов бюджета России в связи с ограничениями деловой активности и снижением цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса из-за коронавируса потребовало некоторого увеличения госдолга.

«Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз», — добавил Силуанов.

В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, подчеркнул он.

Напомним, как следует из данных ЦБ России и Минфина, Россия вновь стала чистым должником — на первое июля депозиты правительства составляли 13,217 трлн рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 трлн.

Ранее эксперты завили, что Россия более устойчива к внешним экономическим шокам, чем большинство экспортеров нефти, благодаря ее гибкому режиму обменного курса и существенным валютным резервам.