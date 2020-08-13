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Пособие по безработице в США впервые попросили менее 1 млн человек 

News.ru 2 часа назад
1 млн американцев попросили пособие по безработице
Фото: globallookpress.com
Число граждан США, обратившихся с 3 по 9 августа 2020 года с первичной заявкой на получение пособий по безработице, впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа опустилось ниже 1 млн человек, передаёт Минтруд США. Прогнозы экспертов ожидали показателей в 1,1 млн Количество подаваемых каждую неделю подобных документов продолжает падать. Например, на последней неделе июля помощь понадобилась 1,19 млн гражданам США. При этом с 19 по 25 апреля 3,84 млн жителей США обратились за пособиями, с 17 по 23 мая — 2,1 млн, передаёт ведомство.
Пиковые значения пришлись на конец марта, когда показатели достигали 6,9 млн заявок. Аналитики считали, что уже к июлю статистические данные опустятся ниже 1 млн, но в начале июля ситуация ухудшилась, и только в конце июля обстановка с безработицей начала улучшаться. При этом до пандемии число заявок еженедельно в среднем достигало нескольких сот тысяч.
Накануне Минтруд США заявил, что безработица в стране за июль сократилась до 10,2%, количество рабочих мест выросле в этом месяце примерно на 1,8 млн В апреле показатели составляли 14,7%, в мае — 13,3%, в июне — 11,1%. Только за май и июнь в США появилось более 7,5 млн новых вакансий, что является рекордом за всю историю Штатов.
Ранее NEWS.ru писал, что администрация США сообщила о намерении отстаивать законность четырёх указов, которые подписал Дональд Трамп. Соответствующее заявление сделал министр финансов Стивен Мнучин. Отмечается, что указы были подписаны в обход конгресса.
По словам спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, указы, которые подписаны в обход конгресса, не являются конституционными. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер отказался однозначно заявить о противозаконности упомянутых указов президента.
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Комментарии
Экономика , Чак Шумер , Стивен Мнучин , Дональд Трамп , Минтруд , Администрация США
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