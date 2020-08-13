Саботаж сделки ОПЕК+: кто угрожает ценам на нефть 

Международное энергетическое агентство (МЭА) пришло к выводу, что страны ОПЕК+ в июле стали хуже выполнять свои обязательства, сократив добычу только на 89% от плана. При этом аналитики организации считают, что падение спроса на нефть по итогам года окажется масштабнее, чем предполагалось ранее. «Газета.Ru» разбиралась, придет ли мир к новому нефтяному кризису и что будет с ценами на нефть в ближайшее время.

Падение спроса на нефть в этом году окажется сильнее, чем предполагалось ранее, пишет МЭА в своем очередном ежемесячном отчете. Если в июне агентство предполагало, что эта цифра составит 7,9 млн баррелей в сутки, то новый прогноз — 8,1 млн баррелей.

Общий спрос на нефть при этом составит 91,9 млн «бочек» в сутки, утверждают в МЭА. Кажется, что разница в 200 тыс. баррелей не столь существенна, тем не менее, это не означает, что нефтяному рынку ничего не угрожает.

Одна из самых больших проблем в том, что ключевые нефтедобывающие страны постепенно наращивают добычу, несмотря на отсутствие серьезных причин ожидать сейчас резкого восстановления спроса.

То же МЭА в своем отчете пишет, что страны ОПЕК+ в июле выполнили условия по сокращению добычи только на 89% от плана, хотя в июне этот показатель был гораздо выше и составлял 108%. Лучше всего с дисциплиной в этом смысле дела обстоят у Саудовской Аравии: страна выполняет сделку на 102%, даже несмотря на повышение добычи на 0,89 млн баррелей.

Россия тоже показала довольно высокий результат, сократив добычу на 96% от плана, хотя по данным ОПЕК эта цифра составила только 88% от плана.

В аутсайдерах — Габон, выполнивший условия сделки на 40%, Конго с показателем 47% и Ирак, который хоть и обещал приложить все усилия, выполнил план только на 85%. Самый худший показатель — в ОАЭ, сокративших добычу на 23% от оговоренного уровня.

Причины, по которым некоторые страны не соблюдают условия сделки, разные. Например, для Ирака сокращение нефтедобычи может привести к финансовому краху — более 90% доходов государства приходится именно на добычу и продажу нефти. В России ситуация иная. По словам аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, Саудовской Аравии проще выполнять условия, поскольку 100% добычи в стране приходятся на единственную государственную компанию Saudi Aramco.

В России же, как и во многих других странах, в этой отрасли работают сразу несколько компаний.

Тот же «Лукойл» , по сути, не обязан выполнять достигнутые без его участия договоренности между Москвой и Эр-Риядом, и снижает добычу на добровольной основе.

«Есть и чисто технические препятствия. Значительная часть старых месторождений в России не может быть законсервирована на короткий срок. Трубопроводная система страны тоже плохо подстраивается под ограничения. Она была создана с тем, чтобы постоянно наращивать и удерживать объемы», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Наращивают добычу не только входящие в картель ОПЕК+ страны. По данным МЭА, в июле добыча нефти в США выросла на 3,8% в сравнении с предыдущим месяцем. Активизировались и канадские нефтяники, прибавившие 1,2% к предыдущему месяцу.

В этом смысле отношения между ОПЕК+ и не вошедшими в сделку странами постепенно обостряются. Валерий Емельянов напомнил, что еще до того, как число буровых вышек в США начало увеличиваться, картель поднял собственную добычу, продлив агонию наиболее слабых американских сланцевых компаний.

Но добыча нефти все равно продолжает расти, и избежать кризиса на нефтяном рынке можно будет только в том случае, если повысится спрос. В противном случае, считает старший аналитик БКС Виталий Громадин , на рынок снова будут давить опасения из-за переполнения мировых хранилищ.

«Слишком много рисков остается для нефтяного рынка. Все еще возможна вторая волна эпидемии этой осенью, так как вакцина может появиться для массового использования только в следующем году», — указывает эксперт.

В нынешних условиях добиться новых сокращений не получится, полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова . «Экономикам нужны быстрые деньги, легче продать сырье сейчас по конкурентной цене, чем сидеть в убытках и ждать стабилизации рыночной ситуации», — объяснила эксперт «Газете.Ru».

Все это продолжает давить на нефтяные цены. По мнению Анны Бодровой, нефть надолго зависнет в коридоре $40-50 за баррель Brent.

Движения в сторону $55 в ближайшее время не будет из-за того, что в мире не повышается деловая активность, спрос на мировых рынках не растет, а инвесторы не смотрят на ситуацию с оптимизмом.

«Дальнейший потенциал роста для нефтяных цен выглядит ограниченным. Со стороны предложения вместе с ростом цены усиливается вероятность дальнейшего ослабления дисциплины ОПЕК+, а также роста активности среди американских нефтедобытчиков», — согласился Виталий Громадин из БКС.

Впрочем, Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» считает, что поддержку нефтяным ценам окажет выход из глобального транспортного карантина.

«Здравый смысл подсказывает, что основной спрос на перемещение людей и товаров восстановится раньше, чем пойдет массовая вакцинация. Следовательно, топливо будет продаваться, а нефть — расти в цене», — уверяет аналитик.

Если это произойдет, то рост нефтяных цен начнется уже в этом месяце. По мнению Валерия Емельянова, в ближайшее время есть шанс увидеть, как нефть штурмует отметку в $47 за баррель, а с вероятностью до 70% к концу года котировки могут вернуться на уровень $50-55.