ЕС оценил новые санкции по «Северному потоку—2»

Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США в связи с планируемыми Вашингтоном новыми санкциями против трубопровода "Северный поток — 2", сообщает немецкое издание Welt в четверг.

Речь идет о "ноте протеста", которую европейская делегация — не уточняется, на каком уровне — выразила госдепартаменту во время видеоконференции. Названия трех неприсоединившихся к демаршу стран не называются.

"Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской санкционной политике (на видеоконференции) во время встречи делегации ЕС с американским внешнеполитическим ведомством. В демарше, который прошел в формант видеоконференции, участвовали. 24 страны-члена", — заявили изданию источники в европейских дипломатических кругах.

По содержанию протестная нота повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля, в котором тот заявил, что ЕС глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом" . Европейские партнеры — Royal Dutch Shell , OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.

В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.