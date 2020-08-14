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Гречка стала самым подорожавшим товаром в стране 

News.ru и ещё 1 20 минут назад
Назван самый подорожавший товар в России
Фото: ТАСС
Гречка за год подорожала в 1,7 раза до 87,1 рубля за килограмм. Это самый подорожавший товар по данным Росстата.
Эксперты объясняют подорожание ажиотажным спросом, который наблюдался этой весной на фоне пандемии коронавируса. Россияне перед введением режима самоизоляции начали активно скупать продукты с длительным сроком годности, пишут «Ведомости». Приоритет при этом был отдан крупам.
Спрос на гречку по сравнению с весной 2019 года вырос на 200%, в стране возник дефицит данного продукта, чем и воспользовались поставщики. Цены на крупу выросли в разы.
Сейчас цена на гречку стабилизировалась, дальнейшая её динамика будет зависеть от нового урожая. Производители уверены, что цены на этот вид товара существенно снизится в октябре при поступлении на рынок нового урожая. К тому же спрос на гречку будет невысоким, так как россияне успели затариться ею до конца года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость гречки в РФ резко выросла за неделю с 15 по 21 июня 2020 года. Крупа подорожала на 0,8%, или на 405 рублей за тонну.
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Комментарии
Экономика , Росстат , Ведомости
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