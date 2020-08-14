Китайцев ограничат в еде 

В некоторых китайских городах хотят установить ограничения на количество еды, которую люди могут заказывать в ресторанах. Такое решение связано с увеличением пищевых отходов и ростом цен на продукты в стране, пишет Vice.

Уханьская ассоциация предприятий общественного питания предложила ресторанам принять новое правило. Например, компания из десяти человек может заказать только девять блюд. Они могут попросить еще, но только если остались голодными после того, как все съели. Ассоциация также призывает ввести в ресторанах половинные порции и отдавать гостям оставшуюся еду в коробках с собой, чтобы сократить количество пищевых отходов.

Коронавирус вызвал рост цен на продукты в Китае. В дополнение к этому недавнее наводнение в южной провинции Цзянси привело к разрушению сельскохозяйственных угодий, что поставило под угрозу продовольственную безопасность. Ущерб от стихии оценивается в 1,16 миллиарда долларов.

Ранее в августе глава Китая Си Цзиньпин призвал китайцев начать экономить еду. По его словам, расточительное поведение его сограждан в этом вопросе «ужасает и огорчает».