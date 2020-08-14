Мишустин поразился камчатской больнице

Тот факт, что новая Камчатская краевая больница до сих пор не построена, — следствие бездействия, разгильдяйства и безалаберности. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин

Вчера, как сообщал «Рамблер», Мишустин начал дальневосточное турне. Оно продлится около недели. В ходе него он посетит Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области. Сегодня председатель правительства посетил действующую Камчатскую краевую больницу в Петропавловске-Камчатском.

«Мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое происходило в течение многих лет по поводу строительства (новой Камчатской краевой больницы. — Прим. ред.)», — заявил он в ходе визита туда.

Также Мишустин отметил, что отдельные подрядчики строительства проявили безалаберность. При этом он выразил уверенность, что в настоящее время вопрос заключается не в том, кто виноват, а в том, что делать.

Премьер-министр заверил, что власти России знают, что делать. Он пообещал взять строительство больницы на контроль и в полном объеме выделять текущее финансирование больницы и поручил министерствам финансов и здравоохранения России до конца разобраться по смете.